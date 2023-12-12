Dikili Belediye Başkan Aday Adayı Mesut Özmenay: "Dikili\'yi Marka Yapacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Dikili İlçe Belediye Başkanı Aday Adayı olan iş insanı, ziraat mühendisi Mesut Özmenay, Dikili Atatürk Meydanı'nda halkla buluştu. Özmenay, Dikililere; "Adam sendecilik, bankamatik memurluğu, savurganlık yok. Üreten Dikili için var mısınız" diye seslendi.

İş insanı, ziraat mühendisi Mesut Özmenay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Dikili Belediye Başkanı Aday Adayı oldu. Dikili Atatürk Meydanı'nda halk buluşması düzenleyen Özmenay'ı, partililer ve destekçileri "Çiftçinin umudu için Mesut Özmenay", "Aday belli, karar net Mesut Özmenay", "Dikili Mesut olacak" dövizleriyle karşıladı.

Halk buluşmasında konuşan CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı, şunları söyledi:

"31 Mart 2024 seçimlerine giderken değinmek istediğim, bu seçimin önemi arttıran 3 önemli konu var. Bunlardan birincisi; Cumhuriyetimizin, partimizin 2. yüzyılının başında girmiş olduğumuz büyük mücadelenin sonucunda zafer elde etmek. İkincisi; 2019 yerel seçimlerinde elde ettiğimiz başarıları tüm örgütümüzle, gencinden, yaşlısına kadar tüm çalışanlarımızla birlikte yukarıya taşımak. Üçüncüsü ve bence en önemlisi; 2028 seçimleri için bir başlangıç olması. Buradan 2028 seçimleri, bu almış olduğumuz başarılı sonuç bir yol gösterecek, pusula olacak. O yönden çok önemli ve bunu mutlaka hep birlikte, tüm örgütlerimiz omuz omuza çalışarak sonuca ulaşacağız. 2019 seçimlerinden bugüne kadar partili belediye başkanlarımızın elde etmiş olduğu başarılar, insanı merkeze koyan anlayış, ekonomik zorluklara, pandemiye, afetlere karşı vermiş olduğu mücadele hepimizin takdirine şayandır. Bunun devamı için, 31 Mart 2024 seçimleri için aday adayı olan tüm arkadaşlarıma gönülden başarılar diliyorum. Bu süreçte partimizden aday adayı olmış Mesut Özmenay'a da başarılar dilerim"

"GÖLGE BELEDİYECİLİĞİN KRALINI YAPTIK"

Özmenay da şöyle konuştu:

"2 yıl önce çocukların sevgisiyle, gençlerin coşkusuyla, anaların duasıyla başladık biz bu yola. Genel Başkanımız Özgür Özel'in güzel bir sözüyle konuşmama başlamak istiyorum; 'Bu partinin tapusu ne bendedir, ne de kimsededir. Tapu bir kişiye aittir; o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür'.

Öncelikle buradan aday adayı tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin beşiğidir, biz de bu partinin neferleriyiz. Biz 2 yıldır çalışmalarımızın sonucunu almak için partimize aday olduk. Gölge belediyeciliğin kralını yaptık. Çocuklarımız için tehlike arz eden okul bahçelerindeki otları biçtirdik. Depremzede için ofis açıp yardım kampanyası düzenledik. Çocuklarımız için 2 bin 600 adet akıl oyunlarını içeren setleri okullara tek tek dağıttık.Biz bu yolda çok çalıştık. Köfte ekmek, balık ekmek, tavuk ekmek günleri yaptığımızda bizi eleştirenler nerede? Biz ekmeğimizi paylaştık, sadece ekmeğimizi paylaştık.

Seçimlerde hepiniz şahit oldunuz; köy köy, mahalle mahalle otobüs tutarak en ücra yerlere gidip çalıştık. Partimize destek olduk. Seçimlerde oy kullanmak üzere 2 otobüs İstanbul'a, 1 otobüs Ankara'ya gönderip sağ salim oylarını kullanıp geri gelmelerini sağladık, 124 kişiyi gönderdik. STK ve muhtarlarımız hep yanımızda oldu. Onların dertlerini dinleyerek önceliklerimizi belirledik. Biz gençliğimiz var sözünü şimdi değil, 6 ay önce söyledik ve söylemeye başladık.

Düğün salonu, otopark, balık hali bizim için proje değildir. Bunlar sosyal belediyeciliğin yapması gereken şeylerdir. Biz projelerimizi proje masaları kurarak yapacağız. Projelerimize geçerken, belediye başkanı olduğumuz gün ilk yapacağımız şey; proje masalarına 2 tane genç arkadaşımızı oturtturup her ay bunları değerlendirip yapabileceğimiz bütün projeleri o arkadaşlarımızla birlikte el kaldırıp onları da onore edip halka göstereceğiz.

"DİKİLİ'Yİ MARKA YAPACAĞIZ"

Dikili'de bir kooperatifimiz var. Bu kooperatif atıl olarak duruyor, kooperatifi harekete getirip zeytin paketleme tesisini Dikili'mize armağan edeceğiz ve Dikili'yi marka yapacağız, marka. Şimdi belediye olarak -Avrupa'da da bunun birçok örneği vardır- çiftçimize sahip çıkacağız. 26 tane kırsalımız var, bu çiftçi yalnız değil. Köylerimizdeki yol ve mezarlıkların su problemlerini mutlaka çözeceğiz. Yıl 2023, biz hala su ve yol problemleriyle karşı karşıyayız. Bunu çözmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız, bundan emin olun.

2 dönemdir, 10 yıldır sanayideki arkadaşlarımızın dertlerini dinledik. Onların bizden istediği 2 tane şey vardı. Bir tanesi tuvalet yeri, bunu üzülerek söylüyorum, bir tanesi de bankamatik. Bizler geldiğimiz zaman sözümüz söz, inşaatını ertesi gün başlatacağız. Emin olun bundan. Gelelim Kürt kardeşlerimize. Ağrılı ve Muş derneklerindeki kardeşlerimizin bizden istediği tek şey; taziye evi. 'Bize yeri gösterin, inşaatını biz yapalım' diyorlar. Biz onun da inşaatını yardım etmek koşuluyla yerini gösterip belediye başkanı olduğumuz ilk gün bütün inşaatlar başlayacak. Buna emin olacaksınız, emin olun. Şimdi gelelim, balıkçı kardeşlerimizin çekek yeri isteğine. Parayı Ayvalık esnafı kazanıyor, para Dikili'de kalacak ve sanayi esnafı para kazanmış olacak. Balıkçı kardeşlerim hem işlerini ucuza hem de kolay halletmiş olacaklar. Bu da büyük bir sorun.

Turizm açısından jeotermalli bir tane 5 yıldızlı otelimiz yok. Marina için girişimleri başlatacağız. Diyeceksiniz ki 'Para nerede?' Kültür Sarayı'nı yaparken, 78 milyon TL harcanırken para yoktu da iimdi mi var? Her zaman parayı buluruz Dikili'de, merak etmeyin. Biz Kültür Sarayı'na karşı değiliz. Tabii ki Kültür Sarayı olacak. Ama şunu unutmayın; tüten fabrika 10 tane Kültür Sarayı yapar. Ama bir Kültür Sarayı, 10 tane fabrika yapamaz. Onun için ikisini bir götürmemiz gerekiyor. Eskiden bamya festivalleri vardı, bamya festivalleri kalktı. Bamya ve zeytin festivallerini her yıl düzenli bir şekilde yapacağız.

"1 TANE DEPREM ÇADIRIMIZ YOK"

Bakın üzülerek söylüyorum, bunu kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. Sosyal tesislerimizden depremzedelerimize yemek vermek nasip olmadı, nasip edilmedi. Biz geldiğimizde ihtiyaç sahibi insanlara yemek dağıtımı yapacağız. Depremzede kardeşlerimize kucak açacağız. 1939 yılında Dikili'de deprem oldu. Çadırımız yok, çadırımız. 1 tane çadırımız yok ve toplanma yerimiz yok.

"BANKAMATİK MEMURLUĞU, SAVURGANLIK YOK"

Meclisi halk meclisi yapacağız, meclis toplantılarını kameralara açacağız. Korkumuz yok, alnımız açık. Bu muhtarlarımızı, bu kardeşlerimizi dinleyen yok. Ağlayan, evleri yıkılan Bahçeliköy'deki anaların gözyaşlarını dindiren yok, kışın ortasında evleri yıkılan analarımızın gözyaşlarını görmenizi isterdim. Ben bunları gördüm, yaşadım. Çocukların hayvanların susuz kaldığını gördüm. Muhtarlarımız çok değerli, onlarla en az 2 ayda bir toplanacağız. Adamsendecilik, bankamatik memurluğu, savurganlık yok. Üreten Dikili için var mısınız?

Roman Kültür Merkezi'ni Roman kardeşlerimize geri vereceğiz. Öyle yok, kusura bakmayın. Hayvanlar hayvanları yiyor barınakta, haberiniz var mı? Hayvanlarımız aç kalmayacak. Hayvanların hayatları zaten zor, asla korkularıyla eğlenilemeyecek! Dikili'nin özlediği bir ortam yaratmaya çalışıyoruz, bir direniş gösteriyoruz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Roman vatandaşlarımızı, Kürt vatandaşlarımızı, Alevi vatandaşlarımızı, Laz vatandaşlarımızı ve tüm kardeşlerimizi, küskün vatandaşlarımızı geri çağıracağız.

Çandarlı'da ve Dikili'de bulunan sitelerin ve merkezin bozuk yollarını çok hızlı bir şekilde çözeceğiz. Mahallemize ve köylerimizle ulaşımla ilgil otobüs, dolmuş seferlerini koyacağız. Şimdi Çandarlı'ya geliyorum, şimdi diyecekler ki 'Çandarlı'da hiçbir proje yok'. Çandarlı'da bulunan belediye binasını, bizim ağabeyimiz olan oradaki Muarrem ağabeyimiz oraya sahip çıkacak. Biz orada belediye binasını aktif hale getireceğiz, oraya sorumluyu atayıp bizzat kendim de başkan olarak sorunları çözeceğiz.

Çiftçi yalnız, işçi yalnız, esnaf yalnız... Tüm halkımız hep birlikte elimizi kalbimize tutuyoruz ve diyoruz ki: Sevgiyle kalın, mesut bir Dikili için. Bugüne kadar yanımda olan arkadaşlarımın, ağabeylerimin emeklerine teşekkür ederim"

Özmenay, konuşmasının ardından Dikili Merkez'deki seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi, eşi ve çocuklarıyla birlikte aday adayı tanıtım ofisinin kurdelesini kesti. Özmenay destekçilerini ve partilileri ofisinde ağırladı.