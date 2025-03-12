Dikili'de Minik Sınıf Başkanı, Belediye Başkanı'nı Sınıfa Getirdi - Son Dakika
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Yerel

Dikili'de Minik Sınıf Başkanı, Belediye Başkanı'nı Sınıfa Getirdi

Dikili\'de Minik Sınıf Başkanı, Belediye Başkanı\'nı Sınıfa Getirdi

Dikili'de ilkokul 4. sınıf öğrencisi Hatice Zişan Koç, sınıf başkanı seçilmesi durumunda Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ü sınıfa davet etti. Başkan Kırgöz, daveti geri çevirmeyerek okulu ziyaret etti ve öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

12.03.2025 11:11  Güncelleme: 11:13
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Dikili ilçesinde ilkokul 4. sınıf öğrencisi Hatice Zişan Koç, sınıf başkanı seçildiği takdirde Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ü sınıfla buluşturacağını vadetti. Küçük başkanın daveti üzerine Başkan Kırgöz de okula giderek öğrencileri ziyaret etti.

Çandarlı Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hatice Zişan Koç, sınıf başkanlığı seçimlerinde dikkat çeken bir vaatle öne çıktı. Seçildiği takdirde Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ü sınıfa getirme vaadinde bulunan Hatice Sişan, arkadaşların desteğini alarak başkan seçildi. Bunun üzerine harekete geçen Hatice Zişan, verdiği sözü yerine getirmek için Başkan Kırgöz'ü arayarak sınıfına davet etti.

Yoğun programına rağmen daveti geri çevirmeyen Adil Kırgöz, Çandarlı'da gerçekleştireceği toplantı öncesinde okula bir ziyaret düzenledi. Hatice Zişan ve sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelen Başkan Kırgöz, çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi, taleplerini dinledi. Öğrencilerin beklentilerini tek tek not aldıran Kırgöz, spor alanlarının artırılması yönündeki taleplere kayıtsız kalmadı. Halı saha, voleybol ve basketbol sahalarının yapılacağı müjdesini veren Başkan, ayrıca ilçeye büyük bir tenis kortu kazandırma planlarının olduğunu da duyurdu.

Çandarlı'da geleceğin liderleri arasında gösterilen minik sınıf başkanının bu anlamlı vaadi ve gerçekleşen buluşma, sosyal medyada büyük ilgi gördü. - İZMİR

Kaynak: İHA

izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dikili'de Minik Sınıf Başkanı, Belediye Başkanı'nı Sınıfa Getirdi - Son Dakika

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