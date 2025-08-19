Dilovası'nda Afet Koordinasyon Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
Yerel

Dilovası'nda Afet Koordinasyon Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

19.08.2025 15:40  Güncelleme: 15:42
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçede yapılacak Afet Koordinasyon Merkezi için yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan, merkez sayesinde acil durumlara hızlı müdahale edileceğini vurguladı.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçede yapılacak Afet Koordinasyon Merkezi alanında incelemelerde bulundu. Başkan Ömeroğlu, teknik ekipten çalışmaların son durumu hakkında bilgi alarak hazırlıkları yerinde takip etti.

Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatan Başkan Ömeroğlu, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı. Merkezin tamamlanmasıyla birlikte deprem, sel ve diğer acil durumlarda hızlı, etkin ve koordineli müdahale imkanı sağlanacağını ifade etti. Başkan Ömeroğlu. "İlçemizde kurulacak afet koordinasyon merkezimizin yer incelemesini gerçekleştirdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden tahsis ettiğimiz alanda; deprem, afet ve acil durumlarda hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin güvenliği ve huzuru için her detayı önemsiyoruz. Afet gerçeğini göz ardı etmeden geleceğe hazırlıklı olmak için gayret ediyoruz" dedi.

Çevre ilçelere de hizmet verebilecek

Afet koordinasyon merkezinde; kriz yönetim odaları, iletişim ve koordinasyon birimleri, acil durum ekipmanları için depolama alanları ve vatandaşların toplanabileceği güvenli bölümler yer alacak. Merkezin, tamamlandığında sadece Dilovası'na değil, çevre ilçelere de hizmet verebilecek kapasitede olacağı belirtildi. Başkan Ömeroğlu, merkezin en kısa zamanda hizmete girmesinin planlandığını ifade ederek, "Bu yatırım sadece bugünün değil, geleceğimizin de teminatıdır. Vatandaşlarımızın can güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız" dedi. - KOCAELİ

