Dilovası\'nda kaçak hafriyat döken firmaya 9 milyon 385 bin 317 TL ceza verildi

Dilovası'nda kaçak hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen firmaya 9 milyon 385 bin 317 TL idari para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent düzeni ve çevre sağlığının korunmasına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Encümeni'nin haftalık olağan toplantısında kent genelindeki çalışmalar, denetim süreçleri ve idari işlemler değerlendirildi. İlgili daire başkanlıklarının sunduğu gündem maddelerinin tek tek ele alındığı toplantıda en öne çıkan başlık ise kaçak hafriyat dökümü oldu.

Kaçak hafriyata 9,3 milyon liralık ceza

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin gündemine getirilen madde kapsamında, kent genelinde tespit edilen kaçak hafriyat toprağı dökümleri değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi'nde kaçak hafriyat toprağı dökümü yaptığı tespit edilen firmaya 9 milyon 385 bin 317 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde gerçekleştirilen rutin denetimler de ele alındı. Denetimlerde kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen toplu taşıma araçlarına yönelik uygulanan idari para cezaları değerlendirilerek karara bağlandı.