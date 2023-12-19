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Dilovası'nda Yaşlı Bakım ve Çocuk Sevgi Evi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Dilovası'nda Yaşlı Bakım ve Çocuk Sevgi Evi İnşaatı Devam Ediyor

Dilovası'nda geçtiğimiz yıl temeli atılan Ahmet Eren ile Huriye Eren Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Sevgi Evi inşaatı hızla ilerliyor. Türkiye'de tek olan merkez, yaşlı bireylerin ve yetim çocukların rehabilitasyonu için kullanılacak.

Dilovası\'nda Yaşlı Bakım ve Çocuk Sevgi Evi İnşaatı Devam Ediyor
19.12.2023 - 15:20,  Güncelleme: 15:23
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Dilovası'nda geçtiğimiz yıl temeli atılan "Ahmet Eren ile Huriye Eren Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Sevgi Evi" inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de tek olan merkez, hem yaşlı bireylerin hem de yetim ve öksüz çocukların rehabilitasyonu için kullanılacak.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in girişimleri ile hayırsever işadamı Ziya Eren tarafından geçtiğimiz yıl temeli atılan "Ahmet Eren ile Huriye Eren Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Sevgi Evi" inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Dilovası Kaymakamlığı karşısındaki dev alana inşa edilen ve Türkiye'de tek olacak olan Ahmet Eren ile Huriye Eren Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Sevgi Evi kaba inşaatı tamamlanmak üzere. Kompleksin içerisinde huzur evi, çocuk yaşam evleri, idari bina, spor salonu ve peyzaj alanları yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı standartlarına göre hazırlanan 122 yatak kapasitesine sahip olacak ve toplamda 5 bin metrekare olan komplekste huzur evi binası, çocuk yaşam evleri, spor salonu, idari bina ve güvenlik kulübesi bulunacak.

"Örnek proje"

Türkiye'de ilk ve örnek olacak projenin Dilovası'nda hayata geçmesinden büyük gurur duyduğunu dile getiren Başkan Hamza Şayir, "Girişimlerimiz sonucu hayırsever işadamımız Ziya Eren ve ekibi tarafından ilçemize kazandırılacak tesisimiz, yaşlı huzurevi ve yetim, öksüz çocuklarımızın rehabilitasyon merkezi inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakıma muhtaç yaşlılarımız ile yetim ve öksüz çocuklarımız ilk defa böyle bir tesiste bir arada olacaklar. Yerleşkemiz ormanın içerisinde, doğa ile iç içe. İnşallah çok kısa sürede bu projemiz bitirilerek halkımızın ihtiyacı doğrultusunda hizmet verecek örnek bir tesis olacaktır" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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