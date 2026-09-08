Dilucu şehitleri saldırının gerçekleştiği yerde anıldı - Son Dakika
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Dilucu şehitleri saldırının gerçekleştiği yerde anıldı

Dilucu şehitleri saldırının gerçekleştiği yerde anıldı
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Iğdır'ın Aralık ilçesinde 8 Eylül 2015'te terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis memuru,  11. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'ın Aralık ilçesinde 8 Eylül 2015'te terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis memuru, 11. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Iğdır'da Aralık ilçesi Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'de Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracının geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları yaklaşık bir tonluk bombayı uzaktan kumandayla patlatması sonucu şehit olan 13 polis memuru şehadetlerinin 11. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, saldırının gerçekleştirildiği yerde düzenlenen anma töreninde, şehit polis memurları dualarla ve saygıyla anıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, saldırıda şehit olan 13 polis memurunun adları okundu.

Törende konuşan Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Tugay şunları söyledi:

"2015 yılında, üzerinde bulunduğumuz tam bu noktada gerçekleştirilen kalleşçe saldırı sonucunda 13 vatan evladımızı, 13 can yoldaşımızı toprağa verdik. Onlar vatan, millet ve ay yıldızlı bayrak uğruna can vererek en yüce makam olan şehadet makamına eriştiler. Aziz şehitlerimizin bu emsalsiz fedakarlıkları, bu topraklarda özgürce nefes alabilmemizin en büyük teminatı olurken bizlere de ülkemizin her karış toprağında hainlerle, suç ve suçlularla mücadelede sarsılmaz bir rehber olmuştur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki devletimize ve milletimize karşı girişilecek her türlü hainlikle mücadelemiz son nefesimize kadar durmaksızın devam edecektir.

"BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ, TÜRK MİLLETİNİN BİZE OLAN GÜVENİDİR"

Polislik, sadece meslek değildir. Polislik, vatan sevgisidir. Polislik, fedakarlıktır. Polislik, adaletin yanında durmaktır. Polislik mazlumun yanında, suçlunun karşısında olmaktır. Polislik, Türk milletinin huzuru için gece gündüz çalışmak, mücadele etmektir. Bizim en büyük gücümüz, Türk milletinin bize olan güvenidir. Iğdır Emniyet Müdürlüğü olarak milletimizin huzurunu sağlamak, kamu düzenini muhafaza etmek, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak için görevimizi dün olduğu gibi bugün de en layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu, aziz şehitlerimize ve onların bizlere en kutsal emaneti olan değerli ailelerine verdiğimiz şeref sözüdür. Vatan millet ve mukaddesat uğruna can veren kahraman şehitlerimizin ve özellikle burada şehadet şerbeti içen 13 şehidimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Vatan sağ olsun."

Kaynak: ANKA

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