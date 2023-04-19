Din görevlileri enkazda bulduğu 57 bin doları polise verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Din görevlileri enkazda bulduğu 57 bin doları polise verdi

19.04.2023 17:10

Kahramanmaraş'ta depremde 3 çocuğuyla yaşamını yitiren 15 yıllık arkadaşının vefat ettiği binanın enkazına gelen 2 din görevlisi 57 bin 805 dolar bularak tereddüt dahi etmeden polise teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Onikişubat İlçesi, Hilal Apartmanı'nda ikamet eden Kur'an Kursu öğreticisi Mahmut Samir Demir ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 73 gün geçtikten sonra il dışında oldukları için cenazelerine katılamayan 15 yıllık arkadaşı 15 Temmuz Şehitler Kuran Kursu öğreticileri Mehmet Gün ve Taha Hannan apartmanın enkazına gelip dua etti. Dua sonrası enkazın üzerinde bir poşetteki paraları fark eden Gün ve Hannan, alıp polis ekiplerine teslim etti. Bulunan paranın 57 bin 805 dolar olduğu belirtildi.

DUA ETMEK AMACIYLA GELMİŞLERDİ

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kur'an kursu hocalarından Mehmet Gün, depremde hayatını kaybeden 15 yıllık arkadaşının cenaze namazına katılamadığını belirterek, "Taha hocamla beraber evin olduğu yere bir gidelim en azından Sami Hocamızın ve çocuklarının enkazında bir dua edelim dedik. Amacımız niyetimiz bu şekildeydi. Duamızı yaptık. Daha sonra eskileri yad ederek duygulandık. Enkazın üstündeyken parayı gördük. Biz de bir vatani görev olarak bunu hemen emniyete götürüp teslim etmemiz gerektiğini düşündük . Bir Müslümanın yapması gerekeni yaptık. Depremden 3 gün önce buraya taşındı. Burada 3 çocuğuyla beraber rahmetli oldu. Eşi kurtuldu ve fizik tedavisi oluyor. Bizim hocamız 15 yıllık bir mazimiz var kendisiyle. Rabbim inşallah bir daha böyle depremler yaşatmasın" dedi.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Vefat eden Mehmet Samir Demir'de hafızlığını yapan Kur'an kursu hocalarından Taha Hannan ise "Hafızlığımı kendisine yapıp kendisinde bitirdim. Kur'an-ı Kerim tekrarı yaparken kendisiyle yaşadığımız hatıralar aklıma geliyor. Mehmet hocamla burada geçmişi hatırlarken poşeti gördük. Bu poşeti açtığımız zaman baya yüklü bir dolar bulduk. Vatani görev olarak biz polise teslim edeceğiz. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

İşte o din görevlileri ve buldukları paralar;

Yağmur altında konuşan Akşener, atılan sloganlara böyle karşılık verdi: Bedava olmaz
Yağmur altında konuşan Akşener, atılan sloganlara böyle karşılık verdi: Bedava olmaz
Yağmur altında konuşan Akşener, atılan sloganlara böyle karşılık verdi: Bedava olmaz
Yağmur altında konuşan Akşener, atılan sloganlara böyle karşılık verdi: Bedava olmaz
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • mavi bulut: rahmetli hoca dolar biriktiriyormus Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Kahramanmaraş, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Din görevlileri enkazda bulduğu 57 bin doları polise verdi - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Daha yeni imza atmıştı! Alanyaspor, Ersun Yanal ile yolları ayırdı
16:47 Ümraniyespor'da bir dönem kapandı! Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:45 Bilgisayarların kodlarını kıran yaşlı adam, 47 kadının ilişkiye girdiği anları gizlice kayıt altına aldı
16:43 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patlaması! Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi
16:41 Vedat Milor'den önemli karar! Artık siyasi paylaşım yapmayacak
16:33 Vedat Milor, bir daha siyasi paylaşım yapmama kararı aldı
16:25 Son Dakika: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
16:01 Gamze Erçel, kansere yakalanan 3 yaşındaki kızının hastane videosunu paylaştı: Ah anneciğim neler yaşadık bir bilseler
15:55 Bilgisayarları hackleyen yaşlı adam, 47 kadının ilişkiye girdiği anları gizlice izleyip görüntüleri kaydetti
15:53 Ronaldo'nun Ramazan'da yaptığı hareket Arapları çileden çıkarttı: Sınır dışı edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2023 17:27:24. #1.11#
SON DAKİKA: Din görevlileri enkazda bulduğu 57 bin doları polise verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement