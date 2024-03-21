Dinar'da silahlı soygun girişimi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Ömer Tombuloğlu'na ait kuyumcu dükkanı silahlı bir şahıs tarafından soyulmak istendi. Şüpheli şahsın silahı ateş almayınca kuyumcunun dükkanında kaçarak kayıplara karıştı.
Olay, Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müşteri kılığında kuyumcu dükkanına giren bir şahıs silahını çekerek uzattığı çantayı iş yeri sahibinin dondurmasını istedi. İşletme sahibi soygun girişiminde bulunan şahsa olumsuz cevap verince ortalık bir anda karıştı. Silahı tutukluk yapan şüpheli şahıs elindeki çantayı bırakarak sırra kadem bastı. Polis ekiplerince olay yerinde detaylı inceleme yapılırken, soygun girişimden bulunan şüpheli şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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