Dinçer Azaphan, Osimhen sözü verdiği Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti - Son Dakika
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Dinçer Azaphan, Osimhen sözü verdiği Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

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Dinçer Azaphan, Osimhen sözü verdiği Yaşar\'ı Kırkağaç\'ta ziyaret etti
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Galatasaray Kongre Üyesi iş insanı Dinçer Azaphan, Soma maden kazasında hayatını kaybeden Kerim Ören'in oğlu Yaşar'ı Kırkağaç'taki evinde ziyaret etti. Azaphan'ın forma getirdiği 13 yaşındaki Yaşar, ziyaretten mutlu oldu ve Osimhen ile tanışmak için İstanbul'a gideceğini söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve iş adamı Dinçer Azaphan, Soma'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden Kırkağaçlı Kerim Ören'in oğlu Yaşar'ı ziyaret etti.

Dün İHA muhabiri aracılığıyla görüntülü konuştuğu Yaşar'a Galatasaray karşılaşmasını izleme ve Victor Osimhen ile tanıştırma sözü veren iş adamı Dinçer Azaphan'ın Kırkağaç'a gelmesi Yaşar'ın bir nebzede olsa yüzünü güldürdü. İş adamı Dinçer Azaphan "Yaşar'ı evinde ziyaret edip baş sağlığı dilemek istedim. Babası Kerim Ören'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yaşar bundan sonra bizlere emanet. Onun için ne yapsak azdır. Altyapıda oynadığını duydum. İstanbul'a Osimhen ile tanışmaya geldiğinde alt yapı takımıyla antrenmanlara çıkıp kendini göstermesini ve ileride bir Osimhen bir Barış Alper Yılmaz olmasını isterim" dedi.

Azaphan ile buluşan 13 yaşındaki Yaşar Ören ise, "Dinçer ağabeyimin gelmesini beni çok mutlu etti. Gelirken eli boş gelmemiş. Bana forma da getirmiş. Çok teşekkür ederim. Osimhen ile tanışmak için İstanbul'a gideceğim" dedi.

Azaphan ayrıca ilgi ve alakasından dolayı Ören ailesine, Karakurt Mahalle Muhtarı Mehmet Eren'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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