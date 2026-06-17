Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İran ve ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Dışişleri Bakanı Fidan'dan Üçlü Görüşme - Son Dakika
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