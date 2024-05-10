Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki vahşete son verilmesi ve Filistin Devleti'nin tanınması için uluslararası topluma çağrıda bulundu - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki vahşete son verilmesi ve Filistin Devleti'nin tanınması için uluslararası topluma çağrıda bulundu

Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Kurulu'nun Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, uluslararası toplumu İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşeti durdurmak ve Filistin Devleti'ni tanımak için somut adımlar atmaya çağırdı.

10.05.2024 22:48
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşete son verilmesi ve Filistin Devleti'nin tanınması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BM Genel Kurulu'nun, Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun, Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkına ve iki devletli çözüme verdiği güçlü desteği bir kere daha ortaya koymuştur. Bu vesileyle, tüm uluslararası toplumu İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşeti durdurmak için somut adımlar atmaya ve Filistin Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki vahşete son verilmesi ve Filistin Devleti'nin tanınması için uluslararası topluma çağrıda bulundu - Son Dakika

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