Dışişleri Bakanlığı, İsrailli askerlerin Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısını kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, İsrailli askerlerin Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli askerlerin Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırılarına ilişkin kınama açıklaması yaptı. Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği belirtilerek, saldırının sorumlularının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi için çaba gösterileceği vurgulandı.

16.07.2024 04:07
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Dışişleri Bakanlığı, İsrailli askerlerin Türk- Filistin Dostluk Hastanesini hedef alan saldırılarına kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Filistin basınında yer alan ve Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir grup İsrailli askerin görüntülendiği fotoğraf, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlalinin yeni bir delilidir" ifadelerine yer verildi.

Hastanenin Gazze'de kanser hastalarına hizmet veren tek merkez olduğu belirtilen açıklamada, "Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze'de bulunan kanser hastalarına hizmet veren tek merkezdir. İsrail güçleri tarafından hastaneye verilen zarar ve buranın askeri üs olarak kullanılması, İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir parçasıdır. Bu saldırıların sorumlularının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi için çaba göstermeye devam edeceğiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dışişleri Bakanlığı, İsrailli askerlerin Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısını kınadı - Son Dakika

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