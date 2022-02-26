Dışişleri Bakanlığı: "Kardeş Azerbaycan'ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: "Kardeş Azerbaycan'ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz"

26.02.2022 11:25
Dışişleri Bakanlığı: "Kardeş Azerbaycan'ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 30. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 30. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Kardeş Azerbaycan'ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz" denildi.

Ermenistan tarafından 613 Azerbaycan vatandaşının katledilmesi üzerinden 30 yıl geçtiği belirtilerek, yaraların hala taze olduğu aktarıldı.

Bakanlık tarafından yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrine yönelik saldırılarda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 613 Azerbaycanlı masum sivil katledilmiş ve yüzlerce Azerbaycan vatandaşı yaralanmıştır. Ayrıca, binden fazla kişi Ermenistan güçleri tarafından esir alınmıştır. Kayıpların akıbeti ise bugüne kadar hala aydınlatılamamıştır. 30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, kardeş Azerbaycan'ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz. Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm can Azerbaycan halkına en içten başsağlığı dileklerimizi yineliyor ve hayatını kaybedenlerin aziz hatıralarını saygıyla yad ediyoruz." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dışişleri Bakanlığı: 'Kardeş Azerbaycan'ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz' - Son Dakika


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