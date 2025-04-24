DİSK'e Bağlı Dev Sağlık-İş Üyelerinden Taleplerin Yok Sayılmasına Tepki

(OSMANİYE) - DİSK'e bağlı Dev Sağlık-İş üyeleri, kamudaki yüz binlerce işçilerinin ücret ve sosyal haklarına ilişkin Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinde sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerinin yok sayıldığı gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

Sendika üyeleri Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde toplandılar.

DİSK/Dev Sağlık-İş Osmaniye İl Şube Başkanı Osman Türk, burada yaptığı açıklamada, "bugün sadece sağlık ve sosyal hizmet işçileri için değil, kapalı kapılar ardındaki toplantıda temsil edilmeyen bütün kamu işçileri için bir araya geldiklerini" belirterek, şöyle konuştu:

"Temmuz ayında sendikamız bakanlık eliyle baraj altında bırakılmasaydı bugün masada Türkiye'nin her yerinde sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin gerçek sorunları ve talepleri konuşuluyor olacaktı. Bugün işyerlerimizde gerçek taleplerimizi örgütlüyoruz. Her türlü baskıya zora rağmen örgütlenmeye de devam edeceğiz.

Bugün sağlık ve sosyal işçilerinin taleplerini paylaşmak için bir aradayız. Haftalık 40 saatlik çalışma süresi istiyoruz. Tayin ve becayiş sorununun kalıcı şekilde çözülmesi için şeffaf bir sistem oluşturulmasını istiyoruz. Görev tanımlarının net şekilde belirlenmesini istiyoruz. Ara dinlenme süresi işçiler için bir haktır, işyerlerimizde uygulanmasını istiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz."

Türk, DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezinin (BİSAM) raporuna göre Mart 2025'te açlık sınırının 23 bin 51, yoksulluk sınırının ise 79 bin 734 lira olduğuna dikkati çekerek, "Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı yaşam sürdürebilmesi için gerekli olan toplam harcama ise 36 bin 923 liraya ulaştı. Ücretlerimiz enflasyon altında erimesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

"İşyerlerinde bir mobbing aracı olarak kullanılan meslek kodu farklılıklarının ortadan kaldırılmasını" isteyen Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce zorunlu emeklilik, sonra EYT ile aramızdan ayrılan arkadaşlarımızın yerine yeni istihdam olmadığı için ağır iş yükü altında eziliyoruz. Yeni istihdam istiyoruz. İşyerimizde kreş istiyoruz. İş sağlığı güvenliği uzmanlarının çalışma koşullarını ve sahada yaşadıkları sorunları biliyoruz, yüce Mecliste bu konu gündeme alınıp, bir yasa ile acilen sorunların çözümü noktasında taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz. 2018 yılında kadro dışı bırakılan, bilgi işlem personelleri, şoför gibi diğer ünvanlarda çalışan kadro dışı bırakılan arkadaşlarımızın da acilen kadroya alınmasını talep ediyoruz.

Bu taleplerimiz acil ve yaşamsal taleplerimizdir. Bu taleplerimizi susmadan bıkmadan haykırmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz için bu alanlarda durmaya devam edeceğiz."

Basın açıklamasına CHP Osmaniye İl Örgütü, Osmaniye Tabip Odası, İl Genel ve İl Belediye Meclis üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Osmaniye Şube Başkanı Devrim Tosunoğlu, 29 Ekim Kadınları Derneği Osmaniye Şube Başkanı Fatma Keskinbaş ve KESK Osmaniye İl Temsilcisi Derviş Kaya da destek verdi.