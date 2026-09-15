DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Bilgin: Bu ücretlerle yaşanmaz, bu ücretlerle geçinilmez - Son Dakika
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DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Bilgin: Bu ücretlerle yaşanmaz, bu ücretlerle geçinilmez

DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Bilgin: Bu ücretlerle yaşanmaz, bu ücretlerle geçinilmez
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DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, enflasyon karşısında çalışanların ücretlerinin hızla eridiğini belirterek, "Önünde enflasyon Mercedes'e binmiş gidiyor. İşçinin, emekçinin almış olduğu ücretler ise Murat 124'te arkadan takip ediyor. Bunun geçmesi mümkün değildir" dedi. Bilgin, işçi ücretlerinin yeniden güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Bu ücretlerle yaşanmaz, bu ücretlerle geçinilmez" diye konuştu.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - DİSK Genel-İş Sendikası Rize- Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, enflasyon karşısında çalışanların ücretlerinin hızla eridiğini belirterek, "Önünde enflasyon Mercedes'e binmiş gidiyor. İşçinin, emekçinin almış olduğu ücretler ise Murat 124'te arkadan takip ediyor. Bunun geçmesi mümkün değildir" dedi. Bilgin, işçi ücretlerinin yeniden güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Bu ücretlerle yaşanmaz, bu ücretlerle geçinilmez" diye konuştu.

DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şubesi Başkanı Selim Bilgin, akaryakıta gelen zamlar, okulların açılmasıyla artan okul masrafları ve temel gıdaya erişimin giderek zorlaşması nedeniyle yaptığı açıklamayla yaşanan sürece tepki gösterdi.

"İNSANLARIMIZ ÇALIŞARAK YOKSULLAŞMAKTADIR"

DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, artan hayat pahalılığı, akaryakıt zamları ve okulların açılmasıyla birlikte emekçilerin geçim yükünün ağırlaştığını belirterek,şunları söyledi.

"Öncelikle 2026-2027 eğitim, öğretim sezonunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Öğrencilerimize, başta olmak üzere öğretmenlerimize ve velilerimize kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Evet, bugün itibariyle okullar açıldı. Ancak bizim kendi penceremizden, işçi konusunu öne koyarak şunları söyleyebilirim. Bütün emekçiler, çalışanlar... ne yazık ki 10 yıldır düşürülemeyen enflasyon yüzünden geçim darlığındadır. Okul sezonunun açılmasıyla da geçim sıkıntısı daha da kendini baş gösterecektir. Şöyle ki, gerçekleri ne kadar gizlersek gizleyelim, doğru tektir, görünen herkes her şeyi görüyor. Geçim darlığı, geçim sıkıntısı haneleri vurmaktadır. Özellikle şunu belirtmek istiyorum, değerli arkadaşlar. Milyonlarca insanımız asgari ücrete mahküm edilmiştir. Adeta asgari ücret normal bir ücretmiş gibi sunulmaktadır.

Halkımız yoksullaştığı için de asgari ücrette çalışmaya mecbur bırakılmıştır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. 28 bin TL olan asgari ücrette bir hane halkı, dört kişilik bir ailenin geçinmesi mümkün değildir. Bildiğiniz üzere motorine, akaryakıta zam yapılmıştır. Yapılmaya da devam edeceği söylenmektedir. Akaryakıta, motorine, benzine gelen zam, özellikle lojistik ve ulaşım sektörünü direkt ilgilendirdiği için, nakliyle işini görenler de tüm mal ve hizmetlere etki etmektedir doğal olarak. Ürünler zamlanmaktadır. Diğer yandan çalışan, ücretli çalışan emekçilerin ücretleri de enflasyon ve yüksek fiyatlar nedeniyle boğalaşmaktadır. Bu vesileyle, okulların açıldığı bugün diyorum ki insanlarımız çalışarak yoksullaşmaktadır.

"ÇALIŞANLAR ARTIK EKMEK DERDİNDE DEĞİL, LOKMA DERDİNDE"

Artık ekmek derdinde değil, inanın lokma derdinde çalışanlar. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Türkiye'ye 85-90 milyon diyorlar. 10 milyona yakın yabancı var. 80 milyon bile olsa bir mutlu azınlık var. %10 desek, 5 milyon, 10 milyon insana hizmet ediyor durumdadır. Ben mesela belediye iş kolunda sendikacı biri olarak görüyorum. Ücretler ne kadar arttırılmaya çalışsa da hızla eriyor. Alım gücü düşüyor. Ben bu ücretleri şuna benzer, önünde enflasyon Mercedes'e binmiş gidiyor. İşçinin, emekçinin almış olduğu ücretler ise Murat 124'te arkadan takip ediyor. Bunun geçmesi mümkün değildir. İşçilerin ücretleri yeniden güncellenmelidir.Senenin 8 ayında 28.000 TL olan asgari ücret 6.200 TL'ye değer kaybetmiştir. 3 ay sonra, ocak ayında yapılacak kısmi artışla bu erimeğin önüne geçmek mümkün değildir. Ocakta yapılacak olan iyileştirme diyelim, artış diyelim, bile çalışanın eline zaten şubat ayında geçmektedir. Bu esnada 4-5 ay daha bu ücretlerle mahküm çalışanlar işe gidip gelmektedir. Kimse mutlu değildir. Zaten görüyorsun, toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Devlet büyüklerinin, işverenlerin bunu ısrarla görmezden gelmesini anlamak da mümkün değildir. Bu ücretlerle yaşanmaz diyoruz. Bu ücretlerle geçinilmez diyoruz. Emeklilerin hali ortadadır. Milyonlarca emekli de, 23 bin, 24 bin TL bandında maaş almaktadır.

Özellikle bizim bölgemizde, Ardahan, Artvin, Rize bölgesinde bugün ev kiraları yirmi bin liradan, otuz bin liradan, kırk bin liradan aşağı evler mümkün değil. Ev oranını açıklıyor. TÜİK yüzde otuz bir kira zam oranını açıklıyor. Yüzde otuz beş. Bu büyük bir çelişkidir. Ücretlere açıklanan rakam başka. Ücretlerin kira zammı başka. Bunun sürdürülebilir tarafı yoktur. Bunu kabul etmiyoruz. ve itirazımızı her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Biz DİSK'e bağlı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ama Genel-İş Sendikası olarak caddelerde, sokaklarda haklı taleplerimizi haykırmaya devam ediyoruz. Dilerim ki bu taleplerimizi, bu isteklerimizi yönetenlerimiz bunu görmezden gelmez, bir çare bulunur. Bu, büyük bir toplumsal soruna sebep olacaktır. İş yaşamında mutluluk yoksa toplum mutlu olmaz diyoruz. Çocuklarına çikolata almayı bırak, ekmek götürme derdinde çalışan emekçiler var. Söylediğim gibi, hem çalışıyor hem de yoksullaşıyor. Yoksulluk kader değildir, bunu kabul etmiyoruz. Herkes alın terinin hakkını istiyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Bilgin: Bu ücretlerle yaşanmaz, bu ücretlerle geçinilmez - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Bilgin: Bu ücretlerle yaşanmaz, bu ücretlerle geçinilmez - Son Dakika
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