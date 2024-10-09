Disleksi İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Disleksi İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Disleksi İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Erciyes Üniversitesi, Milli Eğitim ve Dernek iş birliğiyle disleksiye farkındalık projeleri yürütecek.

09.10.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği tarafından iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında birlikte birçok eğitim programı ve projeler yürütülecek.

Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen imza törenine; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Musa Oktay Kayırga, Disleksi Öğrenme Güçlüğü Dernek Başkanı Ekrem Çalgın ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, imzalanan protokolde amaçlarının Disleksiye karşı bir farkındalık oluşturarak, disleksili bireylerin daha kaliteli eğitim almalarına katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Altun, "Üniversitelerin aslında odak konuları arasında toplumsallaşma, topluma insana değer verme ve eğitim öğretim süreçleri tabi ki milli eğitimimizde ve derneklerimizde olduğu gibi bizimde en önemli başlıklarımız arasındadır. Bu süreçte bizlere düşen sadece Kayseri'de değil, ülkemizde ve hatta tüm insanlığa değer katacak bu tip projelerde var olmaktır. Çünkü Erciyes Üniversitesi kurulmuş olduğu 1978 yılından beri bu alanlarda etkin faaliyetler içerisinde olan ve şehriyle bütünleşik olarak hareket etmeye çalışan üniversitedir. Çünkü biz gücümüzü buradan alıyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin bilimin ve ilimin merkezi olduğunu söyledi. Esen, "Biz bilgiyi yitik malımız olarak kabul ediyoruz ve onu nerede bulursak nerede olduğuna inanırsak almaya ve oraya doğru koşmaya gayret ediyoruz. Bundan sonrada böyle olacak. Öğrenme güçlüğü çeken çocuklarımızda bizim en önemli hedeflerimizden birisi. Toplumda hangi alanda eğitime ihtiyaç duyan çocuğumuz varsa milli eğitimin ilgi alanıdır. Dolayısıyla onlara daha güzel eğitimi nasıl taşıyabiliriz, üniversitenin yani bilimin ışığında onların rehberliğinde bu süreci nasıl yönetebiliriz onun gayreti içerisindeyiz" dedi.

Disleksi Öğrenme Güçlüğü Dernek Başkanı Ekrem Çalgın ise dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek protokolün düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Dernek Başkanı Ekrem Çalgın tarafından imzalandı. İmzalanan protokol ile Erciyes Üniversitesi öğrencilerine verilecek eğitimlerle toplum ve öğrencileri bilinçlendirmek, disleksi öğrenme güçlüğü konusunda farkındalık oluşturma ve Kayseri'de görev yapan öğretmenlere yine Erciyes Üniversitesi iş birliği ile eğitim programı planlanarak, öğretmenleri bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak hedefleniyor - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, kayseri, Erciyes, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Disleksi İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Yer: İstanbul Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi Yer: İstanbul! Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
14:25 İsrailli askerlerden Netanyahu’ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz
13:58 8’i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti’ye geçti 8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 16:31:17. #1.13#
SON DAKİKA: Disleksi İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.