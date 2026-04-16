Kral ölümden döndü, zorlu ameliyat başarıyla tamamlandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde diyafram fıtığı nedeniyle nefes almakta güçlük çeken ve ölmek üzere olan sokak kedisi "Kral", belediye bünyesindeki rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Körfez ilçesinde sokakta yaşayan ve esnafın "Kral" ismini verdiği kedi, nefes almakta zorlandığı ve acı çektiği fark edilince Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Veteriner Hekim Arzu Demirhan tarafından yapılan incelemede, kedinin anormal solunum sergilediği ve şiddetli ağrı çektiği belirlendi. Röntgen sonuçlarında, diyafram kasının yırtılması sonucu karın içi organlarının göğüs boşluğuna geçtiği (diyafram fıtığı) tespit edilen kedi, acil ameliyata alındı.

"Az sayıda klinikte yapılıyor"

Veteriner Hekim Arzu Demirhan, bu tür vakaların genellikle yüksekten düşme veya araç çarpması gibi ağır travmalar sonucu oluştuğunu belirtti. Müdahale edilmemesi durumunda akciğer ve kalbe yapılan baskının hayati risk oluşturduğuna dikkat çeken Demirhan, "İnhalasyon anestezisi altında gerçekleştirdiğimiz operasyonda, entübasyon tüpü ile solunum desteği sağlandı ve tüm hayati değerler anlık olarak takip edildi. Operasyon sırasında sönmüş olan akciğerler yeniden şişirilirken, göğüs boşluğuna geçen organlar olması gereken konumlarına yerleştirildi" dedi.

7 günlük kritik süreç başarıyla tamamlandı

Ameliyatın ardından 72 saatlik kritik yoğun bakım sürecini başarıyla atlatan "Kral", tedavinin 7'nci gününde sağlığına kavuştu. Kendi başına beslenmeye ve rahat nefes almaya başlayan kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Körfez Belediyesi yetkilileri, sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumaya devam edeceklerini vurgulayarak, duyarlılık gösteren esnafa teşekkür etti. Yetkililer, bu tür komplike cerrahi müdahalelerin ancak tam donanımlı merkezlerde yapılabileceğinin altını çizdi. - KOCAELİ