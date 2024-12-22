Diyanet, 4 Bin İmam Hatip Alıyor - Son Dakika
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Diyanet, 4 Bin İmam Hatip Alıyor

Diyanet, 2024 KPSS ile 4 bin sözleşmeli imam hatip alacak. Başvurular 30 Aralık'ta başlayacak.

22.12.2024 01:39
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Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin sözleşmeli imam hatip alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı açık bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam etmek üzere imam hatip alımı yapacak. Alımlar; İlahiyat Fakültesi mezunu ve hafız 100, İlahiyat Fakültesi mezunu 2 bin 400, İlahiyat Ön Lisans ile İmam Hatip Lisesi mezunu ve hafız 100, İlahiyat Ön Lisans ve İmam Hatip Lisesi mezunu 200 ve İmam Hatip Lisesi mezunu ve hafız bin 200 olmak üzere toplam 4 bin kişi olacak. Personel alımı için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak adaylar belirlenecek ilan edilen pozisyonların 3 katı kadar aday sözlü sınava girebilecek. Adayların, 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış, belirlenen öğrenim durumuna sahip olmaları şartları aranacak. Adaylar, başvurularını 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025 tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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