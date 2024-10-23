Diyanet Başkanı Erbaş: 'Soykırımı Hatırlatarak Gazze'deki Durumu Kınadı' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyanet Başkanı Erbaş: 'Soykırımı Hatırlatarak Gazze'deki Durumu Kınadı'

Diyanet Başkanı Erbaş: \'Soykırımı Hatırlatarak Gazze\'deki Durumu Kınadı\'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Srebrenitsa soykırımını hatırlatarak, batılı güçlerin Bosna'da yaptıklarıyla Gazze'de tekrar aynı insanlık trajedisini yaşattıklarını ifade etti. Erbaş, 200 bin insanın anısına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtirken, batılıların savaşlarda verdikleri silahların masumların katledilmesinde rol oynadığını söyledi. Bu panelde Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi ve diğer katılımcılar da yer aldı.

23.10.2024 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Srebrenitsa soykırımını hatırlatarak, "Orada ölen masumların katledilişinde onların payları var. Verdikleri silahlar ile bunları yapıyorlar. 30 sene önce Bosna Hersek'te yaptıklarını bugün Gazze'de yapıyorlar" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda "Bir Büyük Mütefekkir: Aliya İzzetbegoviç" başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Herkesin o yılları iyi hatırladığını bilirim. Saraybosna'nın ya da şehirlerin meydanlarında vurulmamak için kaçışan. Adeta bir kuş avlamak için tepelerde kurulmuş o silahlalarla rastgele hedef alarak açılan ateşlerle yaklaşık 200 bin civarında insan şehit edildi. Bugün Gazze'de ve Filistin'de olanları anlamak için batılıların insana bakış ruhunu tanımamız lazım" ifadelerini kullandı.

"30 sene önce Bosna Hersek'te yaptıklarını bugün Gazze'de yapıyorlar"

İkinci Dünya Savaşı'nda 60 milyon insanın öldüğüne dikkat çeken Erbaş, "Bosna'da 200 bin insan nasıl şehit edildi. Bugün batılıların desteğiyle Gazze ve Filistin'de çocukların, masumların, yavruların, silahsız insanların yukarıdan atılan bombalarla öldürülüşüne batılıların hiç üzülmediğini düşünüyorum. Mutlaka vicdanlı insanlar var. O vicdanlı insanlar meydanlarda tepkilerini gösteriyorlar ama yönetimde olan insanların hepsinin payı var. Orada ölen masumların katledilişinde onların payları var. Verdikleri silahlarla bunları yapıyorlar. 30 sene önce Bosna Hersek'te yaptıklarını bugün Gazze'de yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Panele Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Srebrenitsa, Ali Erbaş, Politika, ankara, Yerel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet Başkanı Erbaş: 'Soykırımı Hatırlatarak Gazze'deki Durumu Kınadı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 17:48:54. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet Başkanı Erbaş: 'Soykırımı Hatırlatarak Gazze'deki Durumu Kınadı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.