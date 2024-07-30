Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Erzincan'da Cami Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Erzincan'da Cami Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Erzincan\'da Cami Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Erzincan'ın Kemah ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve öğlen namazını tarihi Gülabibey Camii'nde kıldı. İşliyen, ayrıca Erzincan merkezinde bulunan Yeni Mahalle Kur'an kursunu ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, gençlerin manevi değerlere sahip çıkması konusunda Erzincan'ın güzel bir örnek olduğunu belirtti ve hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

30.07.2024 12:37
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Erzincan ziyaretleri kapsamında Kemah ilçesini ziyaret etti. Ziyareti sırasında vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti ve öğlen namazını tarihi Gülabibey Camii'nde kıldı. Camide yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilendi ve onlara ve ailelerine teşekkür etti. Ziyaretin ardından Erzincan merkezinde bulunan Yeni Mahalle Kur'an kursunu ziyaret edip öğrencilerle sohbet etme fırsatı buldu.

Başkan Yardımcısı İşliyen ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Erzincan'ımız, elhamdülillah manevi değerlere saygı bakımından gençlerimizin mukaddes değerlere sahip çıkması konusunda güzel örnekler sergileyen illerimizden bir tanesi, hamdolsun. Hafta içerisinde önce Erzincan ilçesinde bulunan Kemah ilçesi, kadim medeniyetlere merkezlik yapmış olup, ta İstanbul'un fethinden hemen bir sene sonra, yani 1454 yılında inşası tamamlanan Gülabibey Camii'ne ziyaret gerçekleştirdik ve camide çiçekler gibi açan çocuklarımıza şahitlik ettik, elhamdülillah.

Camilerde, çocuklarımızla 4-6 yaş kurslarımız hem ilçelerimizde hem de merkezimizde yürütülmeye çalışılıyor. Bu hizmetlerde emeği geçen bütün kardeşlerimize, meslektaşlarıma, müftü arkadaşlarımıza, imam hatip, müezzin, kayyım, vaiz, Kur'an kursu hocası olan herkese ve bütün cemaatimize dua ve destekleri için teşekkür ediyorum. Bu hizmetler, cemaatimizin katkılarıyla yürütülmeye çalışılıyor.

Bugün yine, müftülük yaparken prefabrikte hizmet veren yeni mahalle Kur'an kursunu ziyaret etme fırsatını buldum. Harika bir Kur'an kursu binası kazandırılmış. Etraftaki kardeşlerimizin de görmesini arzu ederim. 4-6 yaş grubundaki çocuklarımızın cıvıltısı, gözlerindeki pırıltı, onların neşesi ve manevi değerlerle buluşmalarının oluşturduğu o manevi atmosferin güzelliği görülmeye değer bir sonuç ortaya çıkarmış.

Hakikaten, bu hizmetlerde emeği geçen herkese, Erzincanlı hayırseverlerimize ve dışarıdan ya da içeriden bütün dostlarımıza teşekkür ediyor, Cenab-ı Hakk'ın mizanlarına sadaka olarak geçmesini niyaz ediyorum." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Erzincan'da Cami Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika

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