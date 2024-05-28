Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan heyetini kabul etti

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Ramin Mammadov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Buradaki konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erbaş, "Azerbaycan bizim her zaman 'iki devlet, tek millet' diye tarif ettiğimiz çok sevdiğimiz kardeşlerimizin devletidir. Hem devletlerimizin bütün alanlardaki iş birliği yaptığı hem de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizim sürekli beraber olduğumuz, çalışmalar yaptığımız bir ülke" dedi.

"Birlikteliğimiz hep devam edecek"

Başkan Erbaş, bugünün Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşmasının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "28 Mayıs Azerbaycan tarihinde çok önemli. Tabii 44 gün süren Karabağ zaferi hem sizin hem de bizim için çok önemli. İnşallah bu birlikteliğimiz, çalışmalarımız hep devam edecek" diye konuştu.

Azerbaycan Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Mammadov ise, "iki devlet bir millet" felsefesinin iki devleti birleştirmekten ziyade devletin bütün kurumlarını, altyapısını bu ifadede birleştirdiğine işaret etti. Mammadov, göreve başladıktan sonra ilk resmi ziyaretlerini Türkiye'ye yaptıklarını ifade etti.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin de hazır bulundu. - ANKARA