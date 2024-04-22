Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için taziye mesajı yayımladı

Yerel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Erbaş mesajında, "İslam'ın nesiller boyu yaşanması yolunda binlerce talebe yetiştiren, ilim ve irfan yolunun mümtaz şahsiyetlerinden edep ve güzel ahlak timsali Hasan Kılıç Hocaefendi'nin vefatından derin bir teessür duydum. Kendisine yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve İsmailağa camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi. - ANKARA