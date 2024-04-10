Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan Bayramı mesajında tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, "Kur'an-ı Kerim'i ve Sünnet-i Seniyye'yi hayatın merkezine yerleştirerek tevhit, adalet, merhamet ve iyilik yolundaki yürüyüşümüze ramazandan sonra da devam edelim" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erbaş, mesajında tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, şunları kaydetti:
"Hayat, güzergahında belli durakları olan zamansal bir yolculuktur. Bu yolculukta insan, kendisine bahşedilen süreyi hakkıyla değerlendirebilmek, ömrünü imar edebilmek ve neticesinde sonsuz huzura nail olabilmek için tam bir teslimiyetle zamanın Rabbine sığınmak durumundadır. Bu minvalde kapsamlı ve yoğunlaştırılmış bir irade, ahlak ve değer eğitimine tabi tutulduğumuz ramazan ayı, bizleri oluşturulma anlam ve gayesini kavramaya ve iman bilincine varmaya hazırlayan en bereketli durak olmuştur.
Nitekim ramazan ayında özellikle oruç ibadetiyle nefsimizin arzularını kontrol etme, sabrı ve şükrü öğrenme, takvaya ve huzura ulaşma imkanı bulduk. Kendimize daha fazla zaman ayırma, iç dünyamızın derinliklerine yönelme, çevremize karşı bir farkındalık geliştirme fırsatı yakaladık. Maddi, manevi arınmanın, öze dönmenin ve yenilenmenin kapılarını araladık. Bir taraftan sahur ve gece ibadetleriyle ruhumuzu beslerken diğer yandan iftar sofraları, zekat, fitre ve sadakalarla paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma şuurunun doruklarına ulaştık. İhlas ve samimiyetle eda edilen Ramazana mahsus ibadetlerin bizlere kazandırdığı değerler, zihin ve gönül dünyalarımızda benzersiz güzelliklere vesile oldu. Sahurun, iftarın, teravihin, Kur'an tilavetinin gönüllerimizde ve zihinlerimizde bıraktığı tatlı heyecan, bizlere hayatı aynı güzellikte devam ettirme azmi ve kararlılığı kazandırdı. Aynı zamanda, hayatın gayesini geçici hazlara indirgeyen anlayışlara karşı bir meydan okuma iradesi ve hayat yolculuğunun rotasını istikamet üzere sabit kılma dirayeti kazandırdı. Bütün bu kazanımların neticesinde bayram sevincine eriştik.
Ramazan bayramı, bir bakıma nefis terbiyesinden alnının akıyla çıkabilmenin bayramıdır. İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak ölçülerine sadakatle ortaya konan sarsılmaz bir dirayetin karşılığında Allah'ın müminlere latif bir armağanıdır. Dolayısıyla ramazan ayının bizlere kazandırdığı sorumluluk, takva ve kulluk bilinciyle ömrümüzü ramazan gibi yaşamaya gayret edelim. Kur'an-ı Kerim'i ve Sünnet-i Seniyye'yi hayatın merkezine yerleştirerek tevhit, adalet, merhamet ve iyilik yolundaki yürüyüşümüze ramazandan sonra da devam edelim. Unutmayalım ki dünyanın sıkıntılarıyla yorulan ruhlarımız, ancak Kur'an-ı Kerim'in şifa veren hakikatleri ve Sünnet-i Seniyye'nin ufuk açan hikmetleriyle beslendiğinde huzur ve sekinete kavuşacaktır.
Kardeşlerim! Bugün Doğu Türkistan'dan Batı Sahra'ya uzanan devasa İslam coğrafyasında maalesef bayramlarda bile hüzün, keder, acı ve gözyaşı devam etmektedir. İşte Filistin ve Kudüs. Yıllardır işlenen katliamlarla adeta yetimler yurduna dönüşen Gazze.
Yürekleri dağlayan görüntülerin bayram sevinçlerini hüzne boğduğu bu günler, kardeşliğimizi hatırlayarak gönülden gönüle köprüler kurma zamanıdır. Yaşanan acıların, sistematik katliam, işkence ve tacizlerin son bulması için yüce Mevla'ya yakarma zamanıdır. Dökülen masum kanlarının durması, yetim feryatlarının dinmesi, mazlumların gözyaşlarının silinmesi, bütün kardeşlerimizin bir an önce zulümlerden kurtulması için sözlü dualarımızı fiili dualarımızla destekleme zamanıdır. Vakit, umudunu bize bağlamış, gözlerini yollarımıza dikmiş bekleyen gariplerin, kimsesizlerin, yetimlerin, öksüzlerin imdadına koşma vaktidir. Hem bu fani alemde hem de dar-ı bekada gerçek bayramlara ulaşmanın yolu buradan geçmektedir.
Bütün bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve alem-i İslam'ın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu günlerin sevgi, dostluk, barış ve huzurun yeryüzüne hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika
Candan Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Kameralar, Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anları kaydetti.
Yerel seçimlerde İstanbul'da oy kullanacak seçmenler, 4 oy pusulası nedeniyle sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu durum da yoğunluğa sebep oldu.
İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla yerel seçimler için seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderek oy kullandı. Adana'da vatandaşlar seçimlerde oy kullanmak için sandık kurulan okullara gitti. Mersin'de ise kent genelinde 1 milyon 387 bin 345 seçmen için 4 bin 455 sandık kuruldu. Hatay'da 1 milyon 78 bin 130 seçmenin bulunduğu ilde, vatandaşlar depremlerde hasar gören okul binalarının yerine kurulan konteynerlere giderek oylarını kullandı. Osmaniye'de ise 392 bin 447 seçmenin oy vermesi için 1271 sandık kuruldu ve vatandaşlar oylarını kullandı.
Mardin'de 31 Mart Yerel Seçimleri için 553 bin 170 seçmen sayısı ile 2 bin 40 sandıkta oy kullanma işlemi başladı.
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Van'da saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi öncesinde okullara gelen sandık kurulu başkan ve üyeleri, sınıflarda hazırlıklarını yaptı. Görevlilerin oy pusulası ile zarflara mühür işlemi yapması ve sandıkları da mühürlemesinin ardından seçmenler oy kullanmaya başladı. Hakkari'de de 195 bin 582 seçmen 662 sandıkta oy kullanmaya başladı. Muşlular sabah erken saatlerde okullara giderek isimlerinin bulunduğu sandıklarda oy kullanmaya başladı. Kentte 248 bin 349 seçmen 981 sandıkta oy kullanıyor. Bitlis'te vatandaşlar, kentte 5 yıl görev yapacak belediye başkanını ve diğer yerel yöneticileri belirlemek için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Sandık başkanları ve görevlilerince hazırlıkların tamamlanmasının ardından seçmenler, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için isimlerinin bulunduğu sandıklarda oylarını kullandı.
Kocaeli'de 1 milyon 553 bin 380 kayıtlı seçmenin bulunduğu Mahalli İdareler Genel Seçimleri saat 08.00'de başladı. Seçmenler sandık başlarına gelerek oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Valilik, seçim noktalarında görevlendirdiği 7 bin 87 personel ile seçim güvenliğini sağlıyor.
Muş'un Malazgirt ilçesinde yerel seçimler için vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Seçmenler, kurulan sandıklara büyük ilgi gösterdi ve oy kullanma merkezlerinde kuyruklar oluştu. Malazgirt merkez ve köylerinde toplam 41 sandıkta 12 bin 553 vatandaş oylarını kullanacak. Oy kullanma işlemi sorunsuz bir şekilde devam ediyor ve saat 16.00'da sona erecek.
2024 Mahali İdareler seçimleri için Malatya'da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı. Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesinde bulunan Teknokent Konteyner Kentte ilk oylar sandıklara atıldı. Toplam 542 bin 177 seçmen 2 bin 7 sandıkta saat 16.00'a kadar oy kullanabilecek.
Türkiye Yerel Seçimleri için İzmir'de de vatandaşlar oy kullanmaya başladı. İzmir genelinde 10 bin 721 sandıkta oyunu kullanacak yaklaşık 3 milyon 459 bin 970 seçmen, daha önceden seçmen bilgi formları ile kendilerine bildirilen seçim merkezlerinde oylarını kullanmaya başladı. Sandıkların güvenliği için ise 16 bin 277 personel görev yapacak.
Ardahan'da yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı. 84 bin 125 seçmen 401 sandıkta oy kullanmaya başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde okullara giderek tercihlerini yaptı. Seçime yoğun ilgi gösterildiği gözlendi.
Van'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Van'da saat 07.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. Van'da yerel seçimler için 714 bin 992 kişinin oy kullanacak. Toplam 2 bin 459 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle son bulacak. Sorunsuz şekilde oyunu kullanan Vanlı seçmen, seçimlerin ülke için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?