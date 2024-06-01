Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu. Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından ortaklaşa yürütülen 2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'na kurban bağışında bulundu. Kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan ekiplere kolaylık dileyen Başkan Erbaş, kurban vekaletini deprem bölgesindeki kardeşlere ulaştırılmak üzere TDV'ye emanet ettiğini belirtti.

01.06.2024 11:28
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.

TDV Genel Müdürü İzani Turan'ı makamında kabul eden Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından ortaklaşa yürütülen 2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'na kurban bağışında bulundu.

Daha sonra, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan ekiplere kolaylık dileyen Başkan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban vekaletimizi deprem bölgesindeki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfımıza emanet ettim. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında milletimizin iyilik elini ve kurbanlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu - Son Dakika

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