Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 34 hafızın icazet törenine katıldı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 34 hafızın icazet törenine katıldı

14.06.2022 17:49
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 34 hafızın icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlık eğitimini tamamlayan 34 hafız için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi"ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlık eğitimini tamamlayan 34 hafız için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi"ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam Müftülüğü tarafından ilçedeki bir otelde düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi programına katıldı. Hafızlık eğitimini tamamlayan 34 öğrencinin aileleri, hocaları ve yakınlarının bulunduğu törende hafızlığın önemini anlatan Başkan Erbaş, hafızların değerinin büyük olduğunu hatırlattı. Hafızlara seslenen Erbaş, onlar sayesinde Kur'an-ı Kerim'in daha çok öğrenileceğini ve anlaşılacağını vurgulayarak, "Hafız olmak demek, hafız olarak Kur'an'ı okumak demek, meleklerle hep beraber olmak anlamına gelir. Böyle bir müjdeye nail oldunuz hafızlarımız. Bu müjdeye nail olmak Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfudur. Bu lütfa yeryüzünde yaşayan insanların ne kadarı dahil olabiliyor? Sayılarınız belki dünya nüfusuna göre az ama siz hafızların değeri o kadar büyük ki. Sizler sayesinde Kur'an-ı Kerim daha çok öğrenilecek, daha çok anlaşılacak. Sizler Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle kalmayacak, onu anlamaya çalışacaksınız" diye konuştu.

Başkan Erbaş, binlerce kişi tarafından ezberlenmenin Kur'an-ı Kerim'den başka bir kitaba nasip olmadığını belirterek bunun Kur'an'ın bir mucizesi olduğunun altını çizdi. Hafızlık İcazet Merasimi'nin sona ermesiyle 20'si erkek 14'ü kız toplam 34 hafız icazet belgesini almış oldu. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 34 hafızın icazet törenine katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 34 hafızın icazet törenine katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 34 hafızın icazet törenine katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 34 hafızın icazet törenine katıldı

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Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kızılcahamam, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 34 hafızın icazet törenine katıldı - Son Dakika

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