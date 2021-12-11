Üye Girişi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'dijital bağımlılık' uyarısı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'dijital bağımlılık' uyarısı

11.12.2021 00:57
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'dijital bağımlılık' uyarısı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma hutbesini Bursa Ulucami'de okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma hutbesini Bursa Ulucami'de okudu. Hutbede dijital bağımlılığa dikkat çeken Erbaş, " Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların esiri olduk. Gerçek hayatla bağımız koptukça kalabalıklar içinde yalnızlaştık. Dünyanın diğer ucundaki insanlarla çevrim içi iletişim kurarken aynı evi, aynı ortamı paylaştığımız ailemizle, çocuklarımızla, komşularımızla hasbihal etmeyi unuttuk" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Ulucami'de düzenlenen icazet merasimi ve 'Hafız Ol Hafız Kal' projesi kapsamında hafızlığını tamamlayan din görevlileri için hafızlık merasimine katıldı. Burada hafızlara hediyeler de takdim eden Erbaş, Cuma hutbesini de Ulucami'de okudu. Hutbede dijital dünyaya dikkat çeken Erbaş, "İslam'ı hakkıyla yaşamak; hem Allah'a karşı görevlerimizi yerine getirmek hem de insanlarla ilişkilerimizde dinimizin hayat yüklü mesajlarını rehber edinmektir. Toplumdan kopmak, yalnızlaşmak, bencil ve bireysel hayatı tercih etmek asla doğru değildir. Nitekim namaz, oruç, zekat, hac ve kurban gibi ibadetlerin temelinde, Allah'a karşı sorumluluğumuzun yanında insanlarla tanışma, kaynaşma, paylaşma ve dayanışma gibi nice hikmetler vardır. Modern çağda ne yazık ki kendi dünyamıza hapsolduk. Bireyselleştik ve yalnızlaştık. Bencilleştik ve kendimizden başkasını düşünemez olduk. Evlerimiz birbirine yaklaşırken gönüllerimiz birbirinden uzaklaştı. Arkadaşlık, dostluk ve komşuluk ilişkilerimiz azaldı. Allah'ın selamını vermeyi, hal hatır sormayı, gönül alıcı tatlı bir sözü, muhabbet dolu bir tebessümü birbirimizden esirger hale geldik. Kimi zaman yanı başımızdaki komşumuzun hastalığından hatta vefatından dahi haberimiz olmadı" dedi.

"Dijital dünya bizlere pek çok imkan sundu" diyerek hutbeye devam eden Erbaş, "Ancak sanal alemin cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik. Dijital ortamlarda güzel ahlakı muhafaza edemedik; hakkı, hukuku gözetemedik. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların esiri olduk. Gerçek hayatla bağımız koptukça kalabalıklar içinde yalnızlaştık. Dünyanın diğer ucundaki insanlarla çevrim içi iletişim kurarken aynı evi, aynı ortamı paylaştığımız ailemizle, çocuklarımızla, komşularımızla hasbihal etmeyi unuttuk" diye konuştu.

Hafızlık merasiminde de cemaate ve yeni hafızlara hitap eden Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim demek sadece 10-12 yaşlarında hıfzedilmiyormuş. Onun da örneğini hocalarımız gösterdiler. Hocalarımız 40'lı yaşlarda. Kur'an-ı Kerim'i ezberlediler. Allah hayırlı, mübarek eylesin. Türkiye genelinde illerimizi ziyaret edip, bütün hocalarımızla çeşitli konularımızı istişare ediyoruz. Onlara diyorum ki yaşınıza bakmayın siz mihrapta hafız bir imam olarak, kürsüde hafız bir vaiz olarak bulunursanız, çok daha etkili, faydalı din hizmeti yapmış olursunuz diye bütün hocalarımıza tavsiye ediyorum. Hocalarımız Bismillah diyerek başladılar ve 30 cüzü, 600 sayfayı birkaç sene içerisinde ezberlediler. Kuran'ı Kerim'in en mucizevi yanlarından biri de budur. Ezberlenebiliyor olmasıdır. Fatiha'dan başlayıp Nas suresine kadar gözünü kapatıp bir hafızımızın Kur'an-ı Kerim'i okuyor olması, Kur'an-ı Kerim'in mucizesidir. Başka bir kitaba nasip olan bir husus değildir. Ne çeşitli inançların kutsal kitap diye kabul ettikleri o kitaplar, ne de herhangi bir insanın yazdığı kitap bu şekilde milyonlarca insan tarafından ezberlenebilmiş değildir. Bu hususiyet sadece Kur'an-ı Kerim'e nasip olmuş" ifadelerini kullandı.

"Hafızlık yaptırdığımız yatılı Kur'an kurslarımız var. Türkiye genelinde 80 bine yakın öğrencimiz Kur'an kurslarında hafızlık yapmaktadır" diyerek sözlerini sürdüren Erbaş, "200 bin civarında belgesini almış, hafızlığını yapmış ve sınavda başarılı olmuş hafızımız var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan 140 bin hocamızın 42 bini hafızdır. İlahiyat fakülteleri, imam hatip lisesinde binlerce hafız talebimiz var. İnşallah hafızlıkların gereğini yerine getirirler. Hafızlık, onu muhafaza etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ali Erbaş sözlerini şöyle tamamladı: "Binlerce hattatların kalemlerinden, divitlerinden çıkan o Kur'an-ı Kerim hattatlarımıza şefaatçi olacaklar inşallah. Onlar Kur'an-ı Kerim'in korunmasına vesile oldular 1400 senedir. Ne büyük hattatlarımız var. O hattatlarımızın adeta hat müzesi haline getirdikleri Bursa Ulucami'nin içindeyiz. Sanki bir hat müzesi. 500 sene önce yaşamış ve güzel hatlarıyla camilerimizi süslemişler. Allah hepsine rahmet eylesin. Kur'an yazısı, onlar Kur'an'ın korunma vesileleridir. Diğer korumaya vesile olanlar da hafız hocalarımızdır. Allah Kur'an'ı önce okumayı öğrenmesini, sonra okuyup anlamasını ve netice itibari ile hepimiz için Kur'an-ı Kerim'e göre bir hayat yaşamayı nasip etsin. Çünkü Kur'an'ın nihai hedefi yeryüzünü karanlıktan aydınlığa çıkartmak ve hayat rehberi olarak onu kabul etmek ve yaşamak. Bütün insanlar için bir hayat rehberidir. 'Hafız ol, hafız kal' projesi Bursa'mızda daha önce hafızlık yapmış ama zayıflamış olan projede 300 kadar hocamız hafızlıklarını tazeliyorlar. Yeniliyor, kuvvetlendiriyor. Buradan bütün illerimizdeki hafız hocalarımıza da bu projeyi uygulamak üzere müftülerimize tavsiyede bulunuyorum" dedi. - BURSA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Asker, Bursa, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'dijital bağımlılık' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 22:59 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti 21:36 Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya 18:36 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum 17:13 Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu 16:05 Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar 14:58 Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır 13:04 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır

Son Dakika Haberleri
00:48 TBMM Başkanvekili Celal Adan'ı vekillerin tartışması çıldırttı: Çıkın dışarı, zemin müsait
00:38 Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında verdi
00:37 Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid iddiası ses getirdi
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atarak hakaret eden kişi gözaltına alındı
23:49 Andre Villas-Boas Beşiktaş'ın teklifini reddetti
23:48 Avrupa Ligi'nde grup etabının en iyi 11'inde bizden de iki isim var
23:28 2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi
23:14 Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama yaşandı
23:14 Fenerbahçe, Henry Onyekuru için harekete geçti
22:59 Bakan Gül, Meclis kürsüsünden açıkladı: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor
Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında verdi Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında verdi         
00:38
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla         
16:31
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 01:20:46. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'dijital bağımlılık' uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement