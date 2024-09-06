Düzce'de Hadis Ezberleme Finali Yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de Hadis Ezberleme Finali Yapıldı

Düzce\'de Hadis Ezberleme Finali Yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hadis-i Şerif Ezberleme yarışmasının Türkiye Finali Düzce'de yapıldı. Yarışmada dereceye giren görevlilere ödülleri Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda takdim edilecek.

06.09.2024 09:52
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Diyanet İşleri Başkanlığınca din görevlileri arasında düzenlenen Hadis-i Şerif Ezberleme yarışmasının Türkiye Finali Düzce'de gerçekleşti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2024 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında din görevlilerine yönelik Türkiye geneli Hadis-i Şerif Ezberleme yarışması düzenlendi. Düzce Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki final yarışmasına bölgelerde birinci olan din görevlileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programında konuşan Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, "Ülkemiz genelinde 90 bine yakın cami ile en büyük merkezden en küçük mecraya kadar din görevlilerimiz aracılığı ile din hizmetini gerçekleştirmekteyiz. Görevlilerimizin kendini geliştirebilmeleri için başkanlığımızın düzenlemiş olduğu yarışma çerçevesinde 140 hadisi ezberleyerek bölgelerinde birinci olup şimdi de finalde kendilerini gösterecek olan görevlilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Yarışmada Balıkesir ili Burhaniye ilçesi Orjan Cami Uzman İmam-Hatibi Selçuk Kurt birinci, Kayseri ili Melikgazi Kıranardı Kur'an Kursu Öğreticisi Çağlar Meryem Karataş ikinci, İstanbul/ Fatih Sofular Molla Hüsrev Camii İmam-Hatibi Halil Albayrak üçüncü oldu.

Yarışmalarda dereceye giren görevlilere ödülleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda takdim edilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Hadis Ezberleme Finali Yapıldı - Son Dakika

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