Diyanet'ten Gençlik Merkezleri Açılışı - Son Dakika
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Diyanet'ten Gençlik Merkezleri Açılışı

Diyanet\'ten Gençlik Merkezleri Açılışı

Diyanet, 593 gençlik merkezi ile gençlerin şahsiyetini inşa etmeyi hedefliyor.

09.10.2024 13:30
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak tamamladığımız ve şu anda çalışan 593 gençlik merkezimiz, 588 okuma salonumuz, 80 genç ofisimiz var. Toplam bin 261 Diyanet gençlik hizmet mekanı kurduk. Bin 900 gençlik koordinatörü dediğimiz vaizlerimizle, imamlarımızla gençlerimize rehberlik ediyoruz" dedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Fidan Diyanet Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, programda yaptığı konuşmada Diyanet Gençlik Merkezleri'nde gençlerin şahsiyetinin inşa edileceğini söyledi. İslam tarihinde gençlerin büyük görevler gerçekleştirdiğini belirten Erbaş, "Peygamber Efendimizin yanında yer alanların çoğunluğunun gençler olduğunu görürsünüz. Peygamber Efendimiz, bu şahsiyet inşasını Fidan Gençlik Merkezi'nin aslında ilham kaynağı olarak kabul edebileceğimiz Mescid-i Nebevi'nin içindeki suffede gerçekleştirdi. Şahsiyet inşasını orada gerçekleştirdi" ifadesini kullandı.

"İrfanla, bilgiyle, hikmetle sulayacağız"

Ashap ve sahabelerin kendi kendilerine yetişmediğini vurgulayan Erbaş, "Diktiğimiz şu güller birkaç gün sulamayın bakalım ne hale geliyor. İşte buradaki fidanları adeta biz ilimle, irfanla, bilgiyle, ahlakla sulayarak yetiştireceğiz inşallah. Fidanları nasıl suluyorsak, buradaki fidanları da ahlakla sulayacağız. İrfanla, bilgiyle, hikmetle sulayacağız" şeklinde konuştu.

"Toplumda gençlerin elinden ve dilinden emniyette miyiz?"

"Müslüman, insanların elinden ve dilinden emniyette olduğu kimsedir" diyen Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Tanıma bakar mısınız? Bundan daha derli toplu, bundan daha anlamlı bir tanım olabilir mi? Toplumda gençlerin elinden ve dilinden emniyette miyiz? Örnekler vermek istemiyorum. Örnekleri verdiğimiz zaman şuyu vukuundan beter olabiliyor, yaygınlaşabiliyor. Kötü örnekleri aslında ilgililere bırakıp onların takibini, mahkemesini, suçunun cezasını vermeyi ilgililere bırakıp medyada, şurada burada çok da haber konusu yapmamak lazım. Bilmeyenlere bildirmek, duymayanlara duyurmak, görmeyenlere göstermek kötülüğün yayılmasına destek olmak demektir. Bunu yapıyoruz biz. Çok acı olaylar oluyor. Onları hemen ilgililer bir şekilde takip etmeli, cezası neyse vermeli ama günlerce ekranlarda bunun kalması yayılmasına sebep oluyor. Şuyu vukuundan beter oluyor. İşte biz gençlerimiz o kötülüklerle meşgul olmasınlar, emin gençler yetiştirelim, emniyette olabileceğimiz gençler yetiştirelim diye çalışıyoruz. Çabamız bu."

"593 gençlik merkezimiz var"

Prof. Dr. Erbaş, Türkiye'nin dört bir yanında gençlerle ilgilenen merkezlerin olduğuna dikkati çekerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak tamamladığımız ve şu anda çalışan 593 gençlik merkezimiz, 588 okuma salonumuz, 80 genç ofisimiz var. Toplam bin 261 Diyanet gençlik hizmet mekanı kurduk. Bin 900 gençlik koordinatörü dediğimiz vaizlerimizle, imamlarımızla gençlerimize rehberlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarından sonra Diyanet Fidan Gençlik Merkezi'nin bahçesine fidan dikimi gerçekleştirilerek, merkezin kapısının önünde dualar eşliğinde kurdele kesimi yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, YÖK Başkanı Erol Özvar ve Ankara Valisi Vasip Şahin, merkezin içerisini gezerek incelemelerde bulundu.

Açılış programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Ankara Valisi Vasip Şahin, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet'ten Gençlik Merkezleri Açılışı - Son Dakika

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