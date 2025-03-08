Diyanet'ten Kadınlar Günü Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Nezaket, zarafet, şefkat ve merhamet timsali tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, savaş ve şiddet nedeniyle mağdur olan niceleri için vicdanları harekete geçiren bir iyilik seferberliğine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. İnsana değer veren, en temel haklarını korumayı bir zaruret sayan, annelik payesine ulaşanların ayakları altına cenneti koyan, sağlam bir ailenin şefkat ve merhamet kaynağı olarak anneyi hep ön planda tutan İslam medeniyetinin mensupları olarak kadınlarımızın dünyaya umutla bakabildiği, saygınlığı ve haklarına sahip olabildiği bir dünyayı tesis etmek ve bu doğrultuda farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmak bizlerin en temel görevlerinden birisidir.

Dünyamızda kültürler, medeniyetler, şehirler, insani değerler zalimler tarafından bir bir yok edilmeye çalışılırken yapılan zulümlerin ve yaşatılan acıların bedelini en ağır biçimde ödeyenler maalesef kadınlar ve çocuklar oluyor. Başta işgalcilerin soykırım yaptığı Gazze olmak üzere en temel haklarından bile mahrum bırakılan; savaş, şiddet ve yoksulluğun pençesinde hayatta kalmaya çalışan kadınlar iyiliğe ve hukuka dair kurulan her cümleyi anlamsız bırakıyor.

Nezaket, zarafet, şefkat ve merhamet timsali tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, savaş ve şiddet nedeniyle mağdur olan niceleri için vicdanları harekete geçiren bir iyilik seferberliğine vesile olmasını temenni ediyorum." - ANKARA