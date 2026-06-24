Bingöl'de kaybolan Vedat Karabulut için 11 gündür arama sürüyor

Haber: Kemal BATUR

(BİNGÖL) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 14 Haziran'da Sarım Çayı'na kapılarak kaybolan 36 yaşındaki Vedat Karabulut'u arama çalışmaları 11'inci gününde sürüyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara 135 personel katılırken, bölgede su altı görüntüleme sistemleri, dronlar, balık adamlar ve iş makineleri kullanılıyor.

Diyarbakır'dan arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak amacıyla Genç ilçesine bağlı Sağgöze Köyü Kaymaz mezrasına gelen Vedat Karabulut, 14 Haziran akşam saatlerinde Sarım Çayı'na kapılarak gözden kayboldu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler tarafından geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bingöl AFAD koordinasyonunda sürdürülen çalışmalara Bingöl'ün yanı sıra Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum ve Kahramanmaraş'tan gelen AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve çeşitli kurumlardan personel destek veriyor. Toplam 135 kişinin görev aldığı çalışmalarda ilk günlerden itibaren yaklaşık 20 kilometrelik alan taranırken, son günlerde Karabulut'un suya düştüğü noktadan itibaren yaklaşık 4 kilometrelik bölgede yoğunlaştırılmış aramalar gerçekleştiriliyor.

Ekipler, çayın debisinin yüksek olduğu noktalarda su altı görüntüleme sistemleri ve dalgıç ekiplerinden yararlanırken, geniş alanların taranabilmesi için dron destekli çalışmalar da yürütüyor. Arama faaliyetlerinin daha etkin sürdürülebilmesi amacıyla bazı bölgelerde iş makineleriyle setler oluşturularak suyun yönü ve debisi kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar da arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeyi ziyaret ederek ekiplerden bilgi aldı. Tartar, Karabulut'un ailesiyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini de iletti.

"AİLE OLARAK YARIM BİR DEPREM YAŞIYORUZ"

Vedat Karabulut'un amcası Mehmet Karabulut, arama çalışmalarının 11 gündür aralıksız devam ettiğini belirterek, "Ekiplerin çalışmalarını takdir ediyoruz ancak bir an önce sonuç alınmasını istiyoruz. Sabahın erken saatlerinden akşama kadar burada bekliyoruz. Aile olarak adeta yarım bir depremi yaşıyoruz" dedi.

Karabulut'un babası Abdullah Karabulut ise oğlunun üç çocuk babası olduğunu belirterek, "Bir kızı ve iki oğlu var. Çocuklardan biri engelli. Oğlum alım satım işleriyle uğraşıyordu. Pazar günü arkadaşlarıyla buraya geldiğini bilmiyorduk. Bize herhangi bir şey söylememişti. Kaybolduğunu amcasının oğlu haber verdi. Ekipler büyük bir gayretle çalışıyor. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

Sağgöze Köyü Muhtarı Bedri Özan da bölgede tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "11 gündür çalışmalar Bingöl AFAD koordinasyonunda sürüyor. Destek veren tüm AFAD ve JAK ekiplerine teşekkür ediyoruz. Temennimiz Vedat Karabulut'un bir an önce bulunmasıdır. Ailesine sabırlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin gece gündüz sürdüğü, ekiplerin Sarım Çayı boyunca belirlenen noktalarda tarama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.