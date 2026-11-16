Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 16 kadın anısına Barış Parkı\'nda fidan dikti

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 2026 yılında kentte katledilen 16 kadın anısına Barış Parkı'nda fidan dikti. Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, "Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımız, cinayetlerin ve katliamların olmadığı bir dünyaya kavuşana kadar devam edecek" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi ve Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı tarafından "Şiddete karşı örgütlü mücadeleyle şimdi kadın zamanı" çağrısıyla düzenlenen etkinlik, Seyrantepe semtindeki Barış Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, 2026 yılında Diyarbakır'da katledilen 16 kadın anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.

"ŞİDDETSİZ, SÖMÜRÜSÜZ, AYRIMSIZ BİR DÜNYA"

Etkinlikte konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, şunları söyledi:

"Geçen yıl da ne yazık ki katledilen kadınların anısına 'Diktiğimiz ağaçlar büyüsün, şiddetsiz, sömürüsüz, ayrımsız bir dünyaya vesile olsun' şiarıyla fidan dikmiştik. Bugün de 2026 yılında katledilen 16 kadının anısına fidan dikeceğiz. Resmi rakamların çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Bugün yine Barış Parkı'nda 16 fidanı toprakla buluşturuyoruz."

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının süreceğini vurgulayan Bucak, "Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımız, cinayetlerin ve katliamların olmadığı bir dünyaya kavuşana kadar devam edecek. Herkesin emeğine sağlık" dedi.