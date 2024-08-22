Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Lokantası Uygulamasını Hayata Geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Lokantası Uygulamasını Hayata Geçiriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Lokantası Uygulamasını Hayata Geçiriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ucuz, temiz, lezzetli ve güvenilir yemek sunmak amacıyla Halk Lokantası uygulamasını hayata geçiriyor. Yenişehir ilçesi Sanat Sokağında günlük bin kişilik kapasiteli lokantada 4 çeşit yemek servis edilecek.

22.08.2024 15:49  Güncelleme: 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ucuz, temiz, lezzetli ve güvenilir yemek sunmak amacıyla Halk Lokantası uygulamasını hayata geçiriyor. Yenişehir ilçesi Sanat Sokağında günlük bin kişilik kapasiteli lokantada 4 çeşit yemek servis edilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkın refah ve mutluluğunu arttırmak için ihtiyaç duyulan projelerine bir yenisini daha ekliyor. Sosyal belediyecilik anlayışı gereği gelir dağılımı arasındaki makası daraltmak üzere hareket eden Büyükşehir Belediyesi, kent halkına ucuz, temiz, lezzetli ve güvenilir yemek sunmak amacıyla Halk Lokantası Projesini hayata geçiriyor.

Pazar günü hariç her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Halk Lokantasında 4 çeşit yemek servis edilecek. Özellikle dar gelirli ve öğrencilerin hedef kitle olarak düşünülen Halk Lokantası, günde bin kişiye hizmet verecek kapasitede tasarlandı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan Halk Lokantasının ilki Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesinde bulunan Sanat Sokağında açılacak. Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç ve talep doğrultusunda Halk Lokantasının sayısını arttırmayı planlıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir, Ekonomi, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Lokantası Uygulamasını Hayata Geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:15:51. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Lokantası Uygulamasını Hayata Geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement