Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme satan iş yerlerini denetledi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tatlı ve şekerleme satan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Denetim Birimi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlık ve güvenliği için denetimleri sürdürüyor. Bu kapsamda tatlı imalathaneleri, büyük marketlerin şekerleme ve tatlı reyonlarını ve kuruyemişçiler denetlendi.

Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihlerine, mamul, yarı mamullerin özelliklerine, üretim ve soğuk hava depolarına bakıldı. İşletmelerde gerekli incelemeler yapılarak üretimin gıda yönetmeliğine uygun olup olmadığı ve işletmelerin teknik ve fiziki uygunluğu denetlendi.

Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin devam edeceği belirtildi. - DİYARBAKIR