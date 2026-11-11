Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yerinde Çözüm ekipleri yaklaşık 800 esnafı dinledi - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yerinde Çözüm ekipleri yaklaşık 800 esnafı dinledi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yerinde Çözüm ekipleri yaklaşık 800 esnafı dinledi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yerinde Çözüm ekipleri, 4. Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 800 esnafı dinledi. Esnafın atık ve atıl araç toplama talebi ilgili birimlere iletildi; trafik zabıta ekipleri, atıl araçların emniyet onayı olmadan toplanamadığını bildirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yerinde Çözüm ekipleri, 4. Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 800 esnafı ziyaret ederek sorun, talep ve önerilerini dinledi. Atıkların ve atıl durumdaki araçların toplanmasına ilişkin talepler doğrultusunda ilgili birimlerle görüşüldü.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yerinde Çözüm ekipleri, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin beklentilerini doğrudan dinleyen ekipler, 4. Sanayi Sitesinde iş yerlerini ziyaret ederek yaklaşık 800 esnafla bir araya geldi.

Ulaşımdan altyapıya talepler dinlendi

Ziyaretlerde esnaf, ulaşım, içme suyu şebekesinin yenilenmesi, çöp konteyneri ihtiyacının karşılanması ve yeşil alanların artırılmasına ilişkin taleplerini iletti. Esnaf ayrıca sanayi sitesi içerisinde atıl durumda bulunan araçların toplanmasını ve geri dönüştürülebilir atıklar için geri dönüşüm kutularının yerleştirilmesini istedi. İletilen talepler doğrultusunda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile görüşülerek resmi yazı gönderildi. Atık toplama işleminin şirket tarafından yürütüldüğü belirtilirken, daire başkanlığı ilgili şirketten sanayi sitesindeki atıkların toplanmasını talep etti.

Sanayi sitesi içerisinde atıl durumda bulunan araçların toplanması talebi üzerine trafik zabıta ekipleriyle de görüşüldü. Trafik zabıta ekipleri, konuyla ilgili emniyet birimleriyle daha önce birkaç kez görüşme gerçekleştirdiklerini ve araçların toplanmasına yönelik çalışmanın emniyetin onayı olmadan yürütülemediğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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