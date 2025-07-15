Diyarbakır\'da 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında dualarla anıldı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kent protokolü ve kurum amirlerinin katılımıyla 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı.

Vali Zorluoğlu, 15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY mensuplarının hain darbe girişimi sırasında şehit düşen kahramanların kabirlerini ziyaret etti. Bu kapsamda, Ankara Gölbaşı'nda Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yönelik saldırıda şehit olan ve Dicle ilçesi Pekmezciler Mahallesi'nde defnedilen Polis Memuru Halit Gülser'in kabri, Şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun kabri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit edilen Askeri Çoban'ın mezarı ziyaret edildi.

Her iki şehidin kabrine karanfiller bırakıldı ve dualar okundu. Vali Zorluoğlu, şehit yakınlarının acılarını paylaştı, kendilerine sabır ve metanet temennisinde bulundu. - DİYARBAKIR