Diyarbakır'da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi programı düzenlendi.

İlk program Bağlar ilçesi Şehitlik semtindeki Hava Şehitliği ve Kara Şehitliğinde meydana geldi. Şehitlik anıtına çelenk bırakıldı. Diyarbakır Valiliği çelengini Vali Murat Zorluoğlu, Garnizon Komutanlığı çelengini 7. Kolordu Garnizon Komutanı Erhan İnaltekin, Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengini Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülay Kılıç ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanlığı çelengini ise Reşit Can taktim etti. Çelenk sunumlarının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ayrıca törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Şehit kabirlerine tek tek karanfil bırakan Vali Murat Zorluoğlu, şehit yakınlarıyla da tek tek ilgilendi bir süre sohbet etti.

İkinci program ise Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Orhan Asena sahnesinde düzenlendi. Burada da lise öğrencileri tarafından şiirler okundu ve günün anlam önemine binaen türküler seslendirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, "Bugün burada, aziz milletimizin istiklali ve istikbali uğruna yazdığı en büyük destanlardan biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferinin 111. sene-i devriyesini idrak etmek, bu mukaddes vatan uğruna bir daha geri dönmemek için giden, tarihe destanlar yazdıran kahramanları yad etmek, hatırlamak ve vatan uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimize dualar göndermek için toplanmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Program çeşitli slayt gösterilerin ardından son buldu. - DİYARBAKIR