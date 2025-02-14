Diyarbakır\'da Berat Kandili Coşkusu

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Diyarbakır'da Ramazan'ın müjdecisi olarak bilinen Berat Kandili, Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'nde gerçekleştirilen program ile dualarla idrak edildi.

Hocalar tarafından gerçekleştirilen Kur'an Kerim tilaveti ile başlayan programda, Mevlid-i Şerif ve kasideler seslendirildi. Programa çok sayıda vatandaş katıldı. Program öncesi ve sonrası vatandaşlara ikramlarda bulunuldu, İhlas Vakfı tarafından kandil dolayısıyla kitap dağıtıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kandil simitti ve sahlep dağıtımı yapan Mehmet Gülsüm, 2 bin civarı simit ve sahlebi dağıttıklarını söyledi.

Kandil programına katılan vatandaşlardan Sedat Yakar, "Allah'a binlerce şükür olsun bizleri burada toplanmayı nasip etti. İslam aleminin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da Berat Kandilini kutluyorum. Bu güzel iklimde burada buluştuğumuz içinde sevinçliyim" dedi.

Cahit Aykal, "Tüm Müslümanların Berat Kandilini tebrik ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Barış, kardeşlik tüm ülkemize gelsin. Allah iman kuran versin herkese" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR