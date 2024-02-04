Diyarbakır\'da Büyük Kudüs Yürüyüşü düzenlendi

Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları tarafından "Büyük Kudüs Yürüyüşü" düzenlendi.
Diyarbakır'da "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla düzenlenen "Büyük Kudüs Yürüyüşü"nde binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etti.
Grup adına konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı Sözcüsü Menaf Adıyaman, Kudüs davasının her geçen gün ümmet evlatlarının yüreğinde büyük bir sevdaya dönüştüğünü belirterek, dünyanın dört bir tarafında yaşayan milyonlarca Müslümanın kalbinin Kudüs aşkıyla çarpmakta olduğunu söyledi. İslam ülkelerinin Gazze'de soykırıma karşı harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Adıyaman, "Ey Siyonist rejimin zalimleri, son yıllarda artan azgınlık ve vahşet dolu davranışlarının, sınır tanımayan küstahlık ve saldırganlığının çaresizlik ve korkudan olduğunu biliyoruz. Ne etrafına ördüğün duvarlar ne satın aldığın rejimler ve ne de sırtını dayadığın Batılı şeytani güçler, senin yok olmanı engelleyemeyecektir" dedi. - DİYARBAKIR
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İki takımın pozisyon üretmekte zorlandığı maçın ilk yarısında sadece 1 isabetli şut oldu. Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 43. dakikada attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda da sahneye çıkan Semih Kılıçsoy, 62. dakikada aşırtma vuruşla takımının ve kendisinin 2. golünü kaydetti. Beşiktaş, maçı 2-0 kazandı.
Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaştığı maçın ilk yarısını ev sahibi 1-0 önde kapattı. Ligde sıkıntılı günler geçiren bu iki takımın ilk 45 dakikadaki düşük tempolu mücadelesini gören futbolseverler "Uykumuz geldi" şeklinde yorum yaptı.
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, DEM Parti'nin İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararıyla ilgili konuştu. Kurum, ''Biz işin başında da söyledik, şimdi de söylüyoruz. Kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Biz tüm İstanbul'un oyuna talibiz. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizin oyuna talibiz. İnşallah hep birlikte kazanacağız.'' ifadelerini kullandı.
Zeytinburnu'nda motosikletle seyir halindeyken havaya ateş ederek araçlara silah doğrultan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan S.A.(19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır sınırında yer alan ve İsrail'in saldırılarından kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini verdi. Şu ana kadar Hamas'ın 24 taburundan 17'sini imha ettiklerini ifade eden Netanyahu, "Geri kalan taburların çoğu Gazze'nin güney şeridi ve Refah'ta, onlarla ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı.
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