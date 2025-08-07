Diyarbakır\'da Çocuk Köy Şenlikleri Başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ilçesine bağlı Şölen, Ahmetli, Salihli, Selman ve Sincik mahallelerinde "Çocuk Köy Şenlikleri" düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, yaz tatilinde çocukların eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla kültür sanat atölyeleri ile tiyatro gösterimlerinden oluşan "Çocuk Köy Şenlikleri" programı Ergani ilçesinin kırsal mahallelerinde yoğun katılımla gerçekleşti.

23 Temmuz'da startı Kulp ilçesine bağlı Akbulak Mahallesi'nde verilen etkinlik, Ergani ilçesinde 28 Temmuz'da Ahmetli'de ilçesinde başlayan etkinlikler, Şölen, Salihli, Selman ve Sincik mahallelerinde gerçekleştirildi.

20 noktada düzenlenecek etkinlikler, Hani ilçesinde 6 Ağustos'ta Çardaklı'da, 7 Ağustos'ta Gürbüz'de; Lice ilçesinde 8 Ağustos'ta Kavacık'ta; Bismil ilçesinde 9 Ağustos'ta Ambar'da, 10 Ağustos'ta Çeltikli'de, 11 Ağustos'ta Kazancı'da, 12 Ağustos'ta Çavuşlu'da; Çınar ilçesinde 13 Ağustos'ta Karaçevre'de, 14 Ağustos'ta Yazçiçeği ve Ovabağ mahallelerinde devam edecek. Etkinlik, 16 Ağustos'ta Lice ilçe merkezinde atölye ve tiyatro gösterimi ile sona erecek. - DİYARBAKIR