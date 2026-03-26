Diyarbakır'da sürücüler, bir ihbara giden itfaiye ekiplerine "fermuar" sistemiyle yol verdi.
Silvan Bulvarı'nda seyir halindeki sürücüler, ihbar yapılan adrese gitmek için zamanla yarışan itfaiye ekiplerinin arkalarından geldiğini ve çalan sireni fark edince "fermuar" sistemini uyguladı. Yoğun olan trafikte sürücüler sağa-sola dönerek itfaiye aracına yol verdi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Yerel › Diyarbakır'da Fermuar Sistemi Uygulandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?