Diyarbakır'da Günde 5 Bin Kişiye Yemek Çıkartacak Aşhane Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır'da Günde 5 Bin Kişiye Yemek Çıkartacak Aşhane Kuruldu

Diyarbakır\'da Günde 5 Bin Kişiye Yemek Çıkartacak Aşhane Kuruldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk lokantalarından daha fazla vatandaşın faydalanabilmesi amacıyla günde 5 bin kişiye yemek çıkarabilecek kapasitede bir aşhane kurdu. Aşhanede hijyenik ve kaliteli yemekler, profesyonel aşçılar ile gıda mühendisleri tarafından hazırlanıyor.

31.10.2024 14:22  Güncelleme: 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sayısı artırılacak olan halk lokantalarından daha çok vatandaşın faydalanması amacıyla günde 5 bin kişiye yemek çıkaracak aşhane kurdu.

Büyükşehir Belediyesi, gelir dağılımı arasındaki makası daraltmak üzere kent halkına ucuz, temiz, lezzetli ve güvenilir yemek sunmak amacıyla 29 Ağustos'ta Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesinde bulunan Sanat Sokağında açtığı halk lokantası yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi, yoğun talebi karşılamak ve mevcut kapasiteyi arttırmak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraki MED A.Ş. tarafından Sümerpark Ortak Yaşam Alanında günde 5 bin kişiye yemek çıkarma kapasitesine sahip aşhane kuruldu.

Tam donanımlı aşhanede profesyonel aşçılar tarafından vatandaşlara hijyenik, kaliteli ve lezzetli yemek çıkarılıyor. Gıda mühendislerinin de görev yaptığı aşhanede her gün farklı lezzetler, vatandaşlar için hazırlanıyor.

Halk lokantalarına yemek üretecek

Büyükşehir Belediyesi iştiraki MED A.Ş. Genel Koordinatörü Özcan Ortaç, halkın taleplerini dikkate alarak projelerini yürüttüklerini söyledi. Halka kaliteli hizmet sunmanın gayreti içerisinde olduklarını anlatan Ortaç, "Büyükşehir Belediyesi MED A.Ş. olarak Sümerpark yerleşkesinde açmış olduğumuz mutfakta, içinde 10 tane ocak, fırınlarımız hazır bulunuyor. Mutfağımızda 5 bin kişiye yemek yapabilecek kapasiteye sahibiz. Mutfak, ileride kuracağımız halk lokantalarına yemek üretecek" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Günde 5 Bin Kişiye Yemek Çıkartacak Aşhane Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 CHP ve DEM Parti, Esenyurt’ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor
16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:24:08. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Günde 5 Bin Kişiye Yemek Çıkartacak Aşhane Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.