Diyarbakır\'da Hurdacılar 1 Mayıs\'ta Çalıştı

Diyarbakır'daki hurdacılar çarşısındaki esnaf, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçirdi.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan hurdacılar çarşısındaki esnaf, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de çalıştı. Çarşı esnafı Metin Baran, kendisi gibi çalışan tüm işçilerin bayramını kutladığını söyledi. Esnaf Abdullah Baran ise, gerçek işçi, emekçi olduklarını ifade ederek, "Bizim gibi bütün emekçilerin, işçilerin 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun" dedi. - DİYARBAKIR