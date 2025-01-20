Diyarbakır\'da Kaza Artışı Uyarısı

Yerel

Diyarbakır'da kaza oranları yükselirken kaporta ustası sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kentte araç sayısının artması beraberinde kazaları da getirdi. Kural ihlali yapan sürücüler kem kendilerinin hem de trafikteki diğer sürücülerin canını ve malını tehlikeye atıyor. Koparta ustası Murat Deviren yetkili servis ücretleri yüksek olduğu için sürücülerin kendilerini tercih ettiğini belirtti. Sürücülere ricada bulunan Deviren, "Fabrikalar sinyal kollarını boşuna sol tarafa koymamışlar. Sağa veya sola sinyal vermelerini rica ediyorum. Yola çıkışlarda aynalarını kontrol etmelerini rica ediyorum, emniyet kemeri takmalarını rica ediyorum. Özellikle sürat çok önemli. Bazı şoförlerimiz hem kendilerine zarar veriyorlar hem de başkalarına zarar veriyorlar" şeklinde konuştu. Deviren, yüksek hız, sinyal vermeme, ayna kontrolü yapmama, makas atmadan kaynaklı kazaların özellikle sonbahar ve kış aylarında arttığını kaydetti. - DİYARBAKIR