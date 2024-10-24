Diyarbakır'da Kız Çocukları Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır'da Kız Çocukları Günü Kutlandı

Diyarbakır\'da Kız Çocukları Günü Kutlandı

Diyarbakır'da 100 kız çocuğu yürüyüş yaparak Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

24.10.2024 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında yüz kız çocuğu yürüyüş yapıp gökyüzüne balon bıraktı.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi Birimi koordinesinde Dünya Kız Çocukları Günü' kapsamında 100 kız çocuğu ile komite üyeleri bir araya geldi. Programda çocukların yapmış oldukları resimler sergilendi.

Eğitmenler İl Müdürü Aydın Polat, Avukat Mehmet Emin Gün, Sosyal Hizmet Uzmanı Pelin Aydeniz Bülbül ve Psikolog Avni Okay tarafından "Çocuk haklarının önemi ve hukuki süreçler", "Akran zorbalığı" ve "Kız çocuklarının karşılaştığı sorunlar" başlıkları altında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim sonrası, yüz kız çocuğu ile Yenişehir ilçesindeki Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden millet bahçesine kadar yürüyüş yapıldı, çocuklar ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, 2012 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladıklarını söyledi.

Bugünün temel amacının farkındalığı artırmak olduğunu belirten Polat, "Kız çocuklarımızın eğitim, sağlık gibi var olan imkanlardan fırsat eşitsizliğinin önüne geçmek, kızların da diğer çocuklarımız gibi bu eşitlikten yararlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda kız çocuklarımıza sürekli farkındalık eğitimlerini veriyoruz. Küresel anlamda ilan edilen günü de bir proje kapsamında Diyarbakır Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Birimi tarafından yürütmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bakanlığımızın ve valiliğimizin büyük katkıları oldu" dedi.

Bugün çocuklara hem hukuksal anlamda, hem de çocuk hakları konusunda avukatlar tarafından bir eğitim düzenlediklerini ifade eden Polat, "Programın içeriği çok zengin. Çocuklarımıza hem kendi haklarını anlatırken aynı zamanda var olan fırsatları da değerlendirmelerini istiyoruz. Bu anlamda toplumda bir farkındalık oluşturuyoruz. Bugünün kız çocukları yarının büyük insanları, anneleri, bilim adamları olacak. Yürüyüş düzenleyerek toplumun da farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu projemiz bütün kız çocuklarını kapsıyor. Biraz daha sınırlandırmak için yaklaşık 100 kız çocuğumuzla etkinliği yürütüyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Kız Çocukları Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:54 Bahçeli’nin ’Öcalan’ çağrısını eleştiren MHP’li isim görevden alındı Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
22:28 TUSAŞ saldırısında can veren şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ saldırısında can veren şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
21:40 Okan Buruk’tan galibiyet yorumu: Yediğimiz gollerle taraftarlarımıza check-up testi yaptık Okan Buruk'tan galibiyet yorumu: Yediğimiz gollerle taraftarlarımıza check-up testi yaptık
21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
21:36 CHP lideri Özel’den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama Altını çizdiği bir nokta var CHP lideri Özel'den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama! Altını çizdiği bir nokta var
21:30 Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz
21:12 Yunus Akgün’den PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil Yunus Akgün'den PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil
21:09 TSK’nın Lübnan’daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı TSK'nın Lübnan'daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
20:51 TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ’’Ölümle savaştı’’ TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ''Ölümle savaştı''
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 16:17:37. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kız Çocukları Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.