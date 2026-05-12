Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan bir genç, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında piknik yaptığı sırada su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Olay, Hantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Y. (24), piknik yaptığı sırada Dicle Nehri kıyısında su seviyesinin yükselmesi üzerine bulunduğu bölgede mahsur kaldı.
Akıntıya kapılmamak için kayalık alana çıkan İ.Y., çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan İ.Y.'yi bot yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Yerel › Diyarbakır'da Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?