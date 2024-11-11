Diyarbakır'da Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği - Son Dakika
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Diyarbakır'da Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

Diyarbakır\'da Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

Diyarbakır'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' sloganıyla 12 bin fidan toprakla buluşturuldu. Vali Murat Zorluoğlu, şehirdeki su sıkıntısına da değinerek, yeşil bir çevrenin önemini vurguladı.

11.11.2024 14:43  Güncelleme: 14:46
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Milli Ağaçlandırma Günü'nde 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' sloganıyla Diyarbakır'da fidanlar toprakla buluştu.

Fidanların toprakla buluşturulduğu etkinlikte bir açıklama yapan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye genelinde uygulamaya koyduğu ağaçlandırma seferberliği kapsamında bu gün yine bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Vali Zorluoğlu, "Yeşil bir çevre, sağlıklı bir çevre demek yine sağlıklı bir içme suyu anlamına da geliyor. Bu arada şehrimizin eksikliği var şuanda özellikle yaz aylarında şehrin içme suyunda sıkıntıları var. Bunun çözümü noktasında da DSİ genel müdürümüzle verimli genel bir toplantı yaptık. İnşallah şuanda devam eden ilave içme suyu şehre ilave çalışmada devam ediyor, onu da AFAD kapsamına almaya gayret ediyoruz. Ödeneği daha kolay sağlansın diye birkaç yıl içerisinde şuanda şehre gelen kadar ilave bir su getiriyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediyesine arıtma tesisini yapmak suretiyle birkaç sene içerisinde bütün bu çalışmalar tamamlandığında tüm Diyarbakır'da 2060-2070 yılına kadar yetecek bir suyu değerimizi sağlamış oluyoruz. İçme suyu, kullanma suyu, sulama suyuyla birlikte daha yeşil daha çevre anlamında hepimizi memnun edecek bir Diyarbakır'ı oluşturma gayretlerimiz çalışmalarımız devam edecek. Tabi bu sembolik bir program burada biz ağaca fidana yeşile verdiğimiz önemi bir anlamda ortaya koymuş bulunuyoruz. İnancımız gereği zaten kıyamet koparken dahi ağaç dikiniz, fidan dikiniz anlayışına sahip bir bir milletiz. Bu bakımdan zaten bunun farkındayız. Şuanda eğitim fakültemizin alanındayız. Buradan eğitim öğretmen adayı evlatlarımıza gençlerimize bunu öneririm. Lütfen özellikle sınıf öğretmenlerimiz çocuklarımıza mutlaka ilkokul boyunca bir fidan diktirmeyi öğretsinler, çünkü hafızalarda o kalıyor" dedi.

12 bin fidan toprakla buluştu

Vali Murat Zorluoğlu bugün düzenlenen etkinlikte 12 bin fidanın toprakla buluştuğunu söyledi. Zorluoğlu, "12 bin fidan toprakla buluştu. Orman Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla kurumlarımızın katkılarıyla yıl içerisinde toplam 150 bine yakın fidanı burada toprakla buluşturmuş olacağız. Daha yeşil, daha yaşanabilir, daha üreten bir Diyarbakır için bütün kurumlarımızla birlikte el birliğiyle çalışmaya gayret etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Murat Zorluoğlu, Ekonomi, Çevre, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği - Son Dakika

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