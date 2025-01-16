Diyarbakır'da Otizmli Çocuklar İçin Seminer - Son Dakika
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Diyarbakır'da Otizmli Çocuklar İçin Seminer

Diyarbakır\'da Otizmli Çocuklar İçin Seminer

Aba Otizm Merkezi'nde aileler için düzenlenen seminerde, otizm ve özel eğitim hakkında bilgiler verildi.

16.01.2025 11:49
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Diyarbakır'da Aba Otizm Merkezi'nde otizmli çocukların ailelerine seminer düzenlendi.

Öğrencilerin aileleriyle bir araya gelen Prof. Dr. Binyamin Birkan, yöneltilen soruları yanıtladı, eğitmenlerle çalışmalar hakkında görüşerek bilgilendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Binyamin Birkan, Aba Otizm Merkeziyle uzun zamandır işbirlikleri olduğunu, tecrübe paylaşımında bulunduklarını söyledi. Uzmanlarının haftalık Aba'yı ziyaret ettiğini belirten Birkan, "Eğitmenleri yetiştirilmesi ve çocukların programlarının bilimsel standartlara uygun yetiştirilmesi konusunda desteklerimiz oluyor. Ben de bir uzman olarak belirli aralıklarla Aba Otizmi ziyaret ediyor ve burada yapılan çalışmaları gözden geçiriyorum. Rehberlik ediyorum, bilimsel kanıt olan uygulamaların ne düzeyde doğru uygulanıyor bu konuda destek veriyorum" dedi.

İlk önce çocukları doğrudan iş başında eğitim verirken, eğitmenleri gözlemlediklerini aktaran Birkan, "Ve sonrasında aile toplantımızda genel bir bilgilendirme yaptık. Otizm hakkında bilgi verdik. Özel eğitimde ne yapmaya çalışıyoruz. Aba programı nedir, özel eğitimde Aba programı nedir, bu programda ailelerimize detaylı bilgiler verdik. Çocukların gelişimi ve yapılan uygulamalar hakkında çok çok detaylı bilgiler verdik. Ailelerden beklentilerimizi aktardık, iş birliğinden bahsettik. Çünkü bu işler ailelerle işbirliği yapılabildiği müddetçe çok daha etkili olabiliyor. Onlardan beklentilerimizi aktardık. Okuldan beklentilerini ne olması gerekiyor hakkında çok detaylı konuştuk, soruları oldu. Oldukça güzel sorular geldi" diye konuştu.

Çok fazla bilgi kirliliği olduğunu kaydeden Birkan, "Hangi bilgi doğru, hangisi değil. Bu konularda ailelerimizi aydınlattık. Her zaman ailelerin kafasını karıştıran oldukça çeşitli bilgiler olabiliyor. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamak hakikaten zor. Sosyal medyayı biliyorsunuz, orası kontrolsüz bir şekilde herkes aklına gelen her şeyi söyleyebiliyor. Dolayısıyla ailelerde de okuduğu ya da duyduğu bilgileri sorguladılar. Bu eğitim de ailenin rolü ne? Aile ne yapmalı, ne yapmamalı. Bu konularda kafaları oldukça karışık. Birde eğitim denildiğinde aslında bu bir müdahale programı" şeklinde konuştu.

Çocuğun gelişimi destekleyen program, okula hazırlayan bir program olduğunu söyleyen Birkan, "Burada çocuğun gelişim sürecinde ailenin rolü çok önemli. Dolayısıyla kuruma zaman zaman ziyarete gelmeleri ve burada yapılan uygulamalar hakkında bilgi almaları kendi öğretme ve davranış kontrolü becerilerini geliştirme konuları da kafaları çok karışıktı. Bu konularda detaylı konuştuk. Bence harika bir toplantı oldu. Aileler bence çok iyiydi bundan 3.05 yıl öncesine kadar hakikaten çok daha fazla SORULAR vardı kafa karışıklığı vardı otizmin tedavisi konusunda. Ben daha bilgili gördüm. Bu da kurumun etkisi fazla. Buranın diğer kurumlardan farkı, her aile belirli aralıklarla haftalık kurum ziyaretleri yapıyor yerinde çocuğunu gözlemliyor küçük uygulamalara katılıyor" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Sağlık, Eğitim, Yerel, Otizm, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Otizmli Çocuklar İçin Seminer - Son Dakika

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