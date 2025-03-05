Diyarbakır'da Ramazan Paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır'da Ramazan Paylaşımı

Diyarbakır\'da Ramazan Paylaşımı

Üçkuyu Turizm Lisesi, 130 aileye Ramazan pidesi ve ekmek dağıtarak ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

05.03.2025 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrenciler, Ramazan ayı boyunca 130 ihtiyaç sahibi aileye 550 adet Ramazan pidesi çıkartıp ulaştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde tüm meslek liselerinde uygulamaya "Ben Her Yerde Varım Projesi" kapsamında Diyarbakır Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Ramazan ayı boyunca 130 ihtiyaç sahibi aileye 550 adet Ramazan pidesi çıkartıp ulaştırıyor.

Okulda, bunun yanı sıra taşımalı eğitim gören öğrenciler için günlük 20 bin adet ekmek üretimi yapılıyor.

Okul Müdürü Mehmet Arif Öncü, İHA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulda kurulan endüstriyel ekmek üretim tesisinde günlük 20 bin adet ekmek üretimi mevcut olduğunu, bu ekmeklerin taşımalı eğitim yoluyla eğitim gören öğrencilere ulaştırılmakta olduğunu söyledi.

Öğrenci ve öğretmenler tarafından üretilen ekmeklerin hemen hemen Diyarbakır'ın tüm ilçelerine gönderilmekte olduğunu belirten Öncü, "Ayrıca bakanlığımızın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde tüm meslek liselerinde uygulamaya koyduğu 'Ben Her Yerde Varım Projesi' kapsamında bizlerde meslek lisesi olarak hem şu anda üretim tesisimizden de faydalanmak, hem de öğrencilerimizin mesleki anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak ve Ramazan ayının da bereketini göz önüne alarak ihtiyaç sahibi olan ailelerimizi öğrencilerimizle, okul aile birliğimizle beraber ve okulumuzun rehberlik servisi saha çalışması yaptı. Bu ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştık" dedi.

Öncü, Ramazan ayı boyunca 130 aileye günlük 550 adet Ramazan pidesi üretip dağıtımına başladıklarını söyleyerek, "Projemiz, Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek. Öğretmenlerimizle beraber öğrencilerimiz bu projede gönüllü olarak çalışmaktalar. Bu projenin gerçekleşmesi için velilerimiz, okul aile birliğimiz, öğretmenlerimiz gerekli kaynağı, desteği bizden esirgemediler. Öğrencilerimizin ikamet ettiği mahallede ihtiyaç sahibi komşularına da bu ekmekler günlük olarak ulaştırılmakta. Burada öğrencilerimizin için hem sosyal sorumluluk bilinci sağlanmakta, hem de Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere bir nebzede olsun bizlerde bu yolla katkı sunmak istedik" diye konuştu.

12. sınıf öğrencisi Nazlı Nur Elençi, burada Ramazan ayı boyunca öğretmenlerinin desteği ve öğrenci arkadaşlarının emekleriyle 130 aile 550 adet ekmeğin ulaşmasını sağladıklarını kaydetti.

Ramazan ayı paylaşım ayı olduğunu aktaran Elençi, "Bizde destek vermeye çalışıyoruz. İhtiyaç sahiplerine en iyi şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Bizim için mutluluk verici bir şey. Sonuçta insanlara destek olmak çok güzel bir şey. Hocalarımızın sayesinde bizlerde işin içine giriyoruz ve bu bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Turizm, Üçkuyu, Eğitim, Yerel, Yaşam, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Ramazan Paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:18:40. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Ramazan Paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.