Diyarbakır\'da Ramazan Paylaşımı

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Diyarbakır Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrenciler, Ramazan ayı boyunca 130 ihtiyaç sahibi aileye 550 adet Ramazan pidesi çıkartıp ulaştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde tüm meslek liselerinde uygulamaya "Ben Her Yerde Varım Projesi" kapsamında Diyarbakır Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Ramazan ayı boyunca 130 ihtiyaç sahibi aileye 550 adet Ramazan pidesi çıkartıp ulaştırıyor.

Okulda, bunun yanı sıra taşımalı eğitim gören öğrenciler için günlük 20 bin adet ekmek üretimi yapılıyor.

Okul Müdürü Mehmet Arif Öncü, İHA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulda kurulan endüstriyel ekmek üretim tesisinde günlük 20 bin adet ekmek üretimi mevcut olduğunu, bu ekmeklerin taşımalı eğitim yoluyla eğitim gören öğrencilere ulaştırılmakta olduğunu söyledi.

Öğrenci ve öğretmenler tarafından üretilen ekmeklerin hemen hemen Diyarbakır'ın tüm ilçelerine gönderilmekte olduğunu belirten Öncü, "Ayrıca bakanlığımızın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde tüm meslek liselerinde uygulamaya koyduğu 'Ben Her Yerde Varım Projesi' kapsamında bizlerde meslek lisesi olarak hem şu anda üretim tesisimizden de faydalanmak, hem de öğrencilerimizin mesleki anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak ve Ramazan ayının da bereketini göz önüne alarak ihtiyaç sahibi olan ailelerimizi öğrencilerimizle, okul aile birliğimizle beraber ve okulumuzun rehberlik servisi saha çalışması yaptı. Bu ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştık" dedi.

Öncü, Ramazan ayı boyunca 130 aileye günlük 550 adet Ramazan pidesi üretip dağıtımına başladıklarını söyleyerek, "Projemiz, Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek. Öğretmenlerimizle beraber öğrencilerimiz bu projede gönüllü olarak çalışmaktalar. Bu projenin gerçekleşmesi için velilerimiz, okul aile birliğimiz, öğretmenlerimiz gerekli kaynağı, desteği bizden esirgemediler. Öğrencilerimizin ikamet ettiği mahallede ihtiyaç sahibi komşularına da bu ekmekler günlük olarak ulaştırılmakta. Burada öğrencilerimizin için hem sosyal sorumluluk bilinci sağlanmakta, hem de Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere bir nebzede olsun bizlerde bu yolla katkı sunmak istedik" diye konuştu.

12. sınıf öğrencisi Nazlı Nur Elençi, burada Ramazan ayı boyunca öğretmenlerinin desteği ve öğrenci arkadaşlarının emekleriyle 130 aile 550 adet ekmeğin ulaşmasını sağladıklarını kaydetti.

Ramazan ayı paylaşım ayı olduğunu aktaran Elençi, "Bizde destek vermeye çalışıyoruz. İhtiyaç sahiplerine en iyi şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Bizim için mutluluk verici bir şey. Sonuçta insanlara destek olmak çok güzel bir şey. Hocalarımızın sayesinde bizlerde işin içine giriyoruz ve bu bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR