Diyarbakır\'da sağlık çalışanları eşit işe eşit ücret talebiyle basın açıklaması yaptı

EVREN DEMİRDAŞ

DİSK'e bağlı Dev-Sağlık İş Sendikası üyesi sağlık çalışanları, bugün Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Dev-Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Bölge Şube Başkanı Cebrail Akdemir, "Bu hayat pahalılığında, bu yüksek enflasyon karşısında sağlık ve sosyal hizmet işçileri olarak sesleniyoruz; Türkiye'nin dört bir yanından, hastanelerden, Aile Bakanlığı'na bağlı kurumlardan sesleniyoruz; artık yeter, geçinmek istiyoruz. Artık yeter, emeğimizin karşılığını istiyoruz" dedi.

Dev-Sağlık İş Sendikası üyeleri, bugün Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde "Eşit işe eşit ücret, insanca yaşamak istiyoruz. Ek protokol imzalansın" talebiyle basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Dev-Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Bölge Şube Başkanı Cebrail Akdemir, şunları söyledi:

"GELECEĞİMİZİ BUNLARA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

"Bugün bize diğer sendikaların vereceği promosyonlarla kendi geleceğimizi bunlara teslim etmeyeceğiz. Bu hayat pahalılığında, bu yüksek enflasyon karşısında sağlık ve sosyal hizmet işçileri olarak sesleniyoruz; Türkiye'nin dört bir yanından, hastanelerden, Aile Bakanlığı'na bağlı kurumlardan sesleniyoruz; artık yeter, geçinmek istiyoruz. Artık yeter, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Artık yeter, insanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz. Kök aylığı 7 bin 500 TL olan emeklilere resmi enflasyonun bile çok altında artış yapmak zulümdür. Diğer emeklilere kimsenin inanmadığı enflasyon kadar zam vermek, 'Türkiye büyüyor' deyip emekliyi yoksullaştırmak adaletsizliktir. Emeklilikte insanca yaşamak haktır. Bu koşullar altında ücretlerimizde ve sosyal haklarımızda iyileştirme için ek protokol yapılması bir ihtiyaç değil bir zorunluluktur. Ek protokol ile hem ek zam hem de toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihinden kaynaklanan bu sorunların çözümü gerekmektedir. İvedi şekilde bakanlıkların, TÜHİS'in ve rektörlüklerin sorumluluk alarak bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Dev-Sağlık İş olarak haklarımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğimizi bir kere daha tekrar ediyoruz. Bütün sağlık ve sosyal hizmet işçilerini sendikamız çatısında birleşmeye davet ediyoruz."