Diyarbakır’da şehit ve gazi aileleri ’terörsüz Türkiye’ sürecinden memnun - Son Dakika
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Diyarbakır’da şehit ve gazi aileleri ’terörsüz Türkiye’ sürecinden memnun

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Diyarbakır’da şehit ve gazi aileleri ’terörsüz Türkiye’ sürecinden memnun
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Diyarbakır’da, Terörle Mücadele Vatanseverleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çermik Şube Başkanlığından "terörsüz Türkiye" sürecine destek.Terörle Mücadele Vatanseverleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çermik Şube Başkanlığı, 2024 yılında ilçede hizmet vermeye başladı.

Diyarbakır'da, Terörle Mücadele Vatanseverleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çermik Şube Başkanlığından "terörsüz Türkiye" sürecine destek.

Terörle Mücadele Vatanseverleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çermik Şube Başkanlığı, 2024 yılında ilçede hizmet vermeye başladı. Dernek, terörle mücadele eden güvenlik güçlerinden gazi ve şehit ailelerine destek oluyor. Dernek Başkanı Enver Çetinkaya, terörsüz Türkiye sürecinin kendilerini mutlu ettiğini, vatandaşlarla yaptıkları görüşmelerde halkın kan dökülmesini istemediğini, ailelerin artık acı çekmemelerini, şehit cenazelerinin gelmemesini istediklerini söyledi. Çetinkaya, bu süreci başlatan Devlet Bahçeli'ye ve cumhurbaşkanına çok teşekkür ettiğini, şehit ve gazi ailelerin Bahçeli ve cumhurbaşkanına selamlarını ilettiklerini, herkesin bir ve beraber olduğunu ifade etti.

Dernek, ilçede bulunan 27 şehit ve 18 gazi ailesini sık sık ziyaret ederek onların sorunlarını dinliyor ve çözümü için ilgili kurumlarla görüşerek çözüm yolları bulduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA
DiyarbakırTürkiyeÇermikYerelSon Dakika

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